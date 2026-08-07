परिवार की कई फर्में, एक टैक्स जोखिम? जानिए कब आयकर विभाग बढ़ा सकता है जांच

ax risk in multiple family businesses
भारत में बड़ी संख्या में ऐसे पारिवारिक व्यवसाय हैं जहां पिता, पुत्र, भाई, पत्नी या अन्य रिश्तेदारों के नाम पर अलग-अलग फर्में संचालित होती हैं। कई बार यह व्यवस्था व्यापारिक सुविधा, अलग कारोबार संभालने या निवेश प्रबंधन के लिए बनाई जाती है। लेकिन कुछ मामलों में आयकर विभाग यह जांच कर सकता है कि क्या ये फर्में वास्तव में स्वतंत्र व्यवसाय हैं या केवल कागजों पर अलग दिखाई गई हैं।
यदि विभाग को लगता है कि अलग-अलग फर्में वास्तव में एक ही कारोबारी समूह का हिस्सा हैं और उनका उपयोग टैक्स देनदारी कम करने के लिए किया जा रहा है, तो अतिरिक्त जांच, टैक्स विवाद और वित्तीय जोखिम पैदा हो सकते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में अलग-अलग फर्मों को एक ही व्यवसाय की तरह देखा जा सकता है और कारोबारी परिवारों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
सामान्य रूप से हां। कानून के तहत प्रत्येक फर्म, कंपनी या व्यवसाय को अलग करदाता (Tax Entity) माना जाता है। यदि परिवार के अलग-अलग सदस्य अपने-अपने नाम से अलग कारोबार चला रहे हैं, अलग बैंक खाते हैं, अलग रिकॉर्ड रखते हैं और स्वतंत्र रूप से फैसले लेते हैं, तो उन्हें अलग व्यवसाय माना जाता है।
लेकिन केवल अलग नाम या अलग पंजीकरण होना ही पर्याप्त नहीं है। आयकर विभाग वास्तविक स्थिति को भी देखता है। यदि संचालन, पूंजी, प्रबंधन और लाभ का प्रवाह एक-दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है, तो विभाग यह सवाल उठा सकता है कि क्या ये वास्तव में स्वतंत्र इकाइयां हैं।
टैक्स अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि कहीं किसी कारोबारी समूह ने कृत्रिम तरीके से कारोबार को कई हिस्सों में बांटकर कर लाभ (Tax Benefit) तो नहीं लिया है। उदाहरण के लिए, यदि एक ही परिवार की कई फर्में हैं लेकिन—
तो विभाग इन संबंधों की जांच कर सकता है। हालांकि केवल रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध होना अपने आप में कोई टैक्स उल्लंघन नहीं माना जाता।
आयकर कानून में कुछ परिस्थितियों में दो व्यवसायों को 'Associated Enterprises' यानी जुड़े हुए उद्यम माना जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों एक ही कंपनी हैं, बल्कि यह कि उनके बीच इतना गहरा संबंध है कि उनके लेन-देन की विशेष जांच की जा सकती है। ऐसी स्थिति तब बन सकती है जब -
ऐसे मामलों में विभाग यह जांच सकता है कि कहीं लेन-देन का उपयोग लाभ को एक इकाई से दूसरी इकाई में स्थानांतरित करने के लिए तो नहीं किया जा रहा।
नहीं। कई लोग यह मान लेते हैं कि यदि पिता और पुत्र की अलग-अलग फर्म हैं, तो विभाग उन्हें स्वतः एक ही कारोबार मान लेगा। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। न्यायालयों ने भी कई मामलों में माना है कि केवल साझेदारों, निदेशकों या परिवार के सदस्यों का समान होना पर्याप्त आधार नहीं है। विभाग को यह दिखाना होता है कि दोनों इकाइयों के संचालन, वित्त और प्रबंधन में वास्तविक स्तर पर जुड़ाव (Interlacing or Interlocking) मौजूद है। यानी केवल रिश्तेदारी नहीं, बल्कि कारोबार की वास्तविक संरचना महत्वपूर्ण होती है।
भारत में कई व्यवसाय हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) संरचना के माध्यम से भी संचालित होते हैं। यदि एक फर्म HUF द्वारा नियंत्रित है और दूसरी उसी परिवार के किसी सदस्य द्वारा, तो कुछ परिस्थितियों में विभाग इनके संबंधों की अधिक बारीकी से जांच कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई नियम टूट रहा है, बल्कि यह कि लेन-देन और नियंत्रण संरचना को स्पष्ट रूप से दस्तावेजों में दर्शाना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
यदि विभाग यह निष्कर्ष निकालता है कि कई फर्में वास्तव में एक ही कारोबारी समूह की तरह काम कर रही हैं और उनका उपयोग कर लाभ प्राप्त करने के लिए किया गया है, तो कुछ परिणाम सामने आ सकते हैं -
हालांकि GAAR आम तौर पर बड़े और जटिल कर-योजना वाले मामलों में अधिक प्रासंगिक होता है। परिवारिक कारोबार किन सावधानियों से जोखिम कम कर सकते हैं? यदि परिवार के अलग-अलग सदस्य वास्तव में स्वतंत्र व्यवसाय चला रहे हैं, तो कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भविष्य में विवाद की संभावना कम कर सकती हैं।
अलग बैंक खाते रखें : प्रत्येक फर्म का अपना अलग बैंक खाता होना चाहिए। कारोबार से जुड़े भुगतान और प्राप्तियां उसी खाते से संचालित हों।
अलग लेखा रिकॉर्ड बनाए रखें : हर फर्म के खाते, बिल, खरीद-बिक्री रिकॉर्ड और टैक्स दस्तावेज अलग होने चाहिए।
स्वतंत्र निर्णय प्रक्रिया रखें : यदि हर व्यवसाय वास्तव में स्वतंत्र है, तो उसके व्यावसायिक निर्णय भी स्वतंत्र रूप से लिए जाने चाहिए।
बाजार दर पर लेन-देन करें : यदि परिवार की दो फर्मों के बीच खरीद-बिक्री या सेवा लेन-देन हो रहे हैं, तो कीमतें बाजार दर के अनुरूप होनी चाहिए। इससे भविष्य में मूल्य निर्धारण पर सवाल कम उठते हैं।
लिखित दस्तावेज सुरक्षित रखें : आपसी समझ के बजाय अनुबंध, बिल, भुगतान रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज सुरक्षित रखना हमेशा बेहतर होता है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika+
ट्रेंडिंग