परिवार की कई फर्में, एक टैक्स जोखिम? जानिए कब आयकर विभाग बढ़ा सकता है जांच

नहीं। कई लोग यह मान लेते हैं कि यदि पिता और पुत्र की अलग-अलग फर्म हैं, तो विभाग उन्हें स्वतः एक ही कारोबार मान लेगा। लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। न्यायालयों ने भी कई मामलों में माना है कि केवल साझेदारों, निदेशकों या परिवार के सदस्यों का समान होना पर्याप्त आधार नहीं है। विभाग को यह दिखाना होता है कि दोनों इकाइयों के संचालन, वित्त और प्रबंधन में वास्तविक स्तर पर जुड़ाव (Interlacing or Interlocking) मौजूद है। यानी केवल रिश्तेदारी नहीं, बल्कि कारोबार की वास्तविक संरचना महत्वपूर्ण होती है।