तेज बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ को न करें नजरअंदाज, हो सकता है Legionnaires’ Disease

Legionnaires’ Disease Symptoms: सर्दियों या मौसम बदलने के दौरान खांसी, तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ होना आम बात लगती है। ज्यादातर लोग इसे साधारण सर्दी-जुकाम या वायरल बुखार मानकर अनदेखा कर देते हैं या फिर घर पर ही कोई दवाई ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मामूली दिखने वाले लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं? इन्हीं में से एक बीमारी है लिजनर्स डिजीज (Legionnaires' Disease)। यह फेफड़ों से जुड़ा एक गंभीर इंफेक्शन है, जो समय पर पहचान में न आए तो खतरनाक रूप ले सकता है। आइए समझते हैं कि लिजनर्स डिजीज क्या है, यह कैसे फैलती है और इससे बचने के लिए आपको क्या कदम उठाने चाहिए।