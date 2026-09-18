Cacophobia: सिर्फ पसंद-नापसंद नहीं, बदसूरती का डर भी हो सकता है मानसिक समस्या, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैकोफोबिया

बदसूरती का डर हो सकता है कैकोफोबिया समस्या- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Cacophobia Symptoms: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बदसूरत चीज या दिखने में खराब इंसान को देखकर किसी को डर भी लग सकता है? आमतौर पर हम किसी चीज को पसंद या नापसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को बदसूरती से बहुत ज्यादा डर या घबराहट होने लगे, तो यह सिर्फ उसकी सोच नहीं बल्कि एक मानसिक समस्या हो सकती है। इसे डॉक्टरी भाषा में कैकोफोबिया (Cacophobia) कहते हैं। आज की दुनिया में सुंदर दिखने का दबाव इतना बढ़ चुका है कि लोग खुद को या दूसरों को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। लेकिन जब यह डर हद से बढ़ जाए, तो इंसान का जीना मुश्किल कर देता है। आइए समझते हैं कि आखिर यह समस्या क्या है और इसके लक्षण क्या हैं।
हेल्थकेयर प्लेटफॉर्म लाइब्रेट (Lybrat) के अनुसार, कैकोफोबिया दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है कैको यानी बदसूरत और फोबिया यानी डर। यह एक तरह का एंग्जायटी डिसऑर्डर (घबराहट की बीमारी) है। इसमें व्यक्ति को किसी भी ऐसी चीज, जगह या इंसान से बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, जो उसकी नजर में सुंदर नहीं है। यह डर इतना भयानक हो सकता है कि इंसान ऐसी जगहों पर जाने से बचने लगता है जहां उसे लगता है कि उसे असुंदर चीजें दिखेंगी। यहाँ तक कि कुछ लोगों को खुद के बदसूरत दिखने का भी डर सताने लगता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, कैकोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं;
इसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, बल्कि कई अलग-अलग वजहें हो सकती हैं;
अच्छी बात यह है कि कैकोफोबिया का इलाज पूरी तरह संभव है। सही समय पर डॉक्टर या थेरेपिस्ट से सलाह लेकर इससे बाहर निकला जा सकता है;
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