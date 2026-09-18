Cacophobia: सिर्फ पसंद-नापसंद नहीं, बदसूरती का डर भी हो सकता है मानसिक समस्या, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें कैकोफोबिया

Cacophobia Symptoms: क्या आपने कभी सोचा है कि किसी बदसूरत चीज या दिखने में खराब इंसान को देखकर किसी को डर भी लग सकता है? आमतौर पर हम किसी चीज को पसंद या नापसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान को बदसूरती से बहुत ज्यादा डर या घबराहट होने लगे, तो यह सिर्फ उसकी सोच नहीं बल्कि एक मानसिक समस्या हो सकती है। इसे डॉक्टरी भाषा में कैकोफोबिया (Cacophobia) कहते हैं। आज की दुनिया में सुंदर दिखने का दबाव इतना बढ़ चुका है कि लोग खुद को या दूसरों को लेकर बेहद सतर्क हो गए हैं। लेकिन जब यह डर हद से बढ़ जाए, तो इंसान का जीना मुश्किल कर देता है। आइए समझते हैं कि आखिर यह समस्या क्या है और इसके लक्षण क्या हैं।