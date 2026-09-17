खाने में नमक कम डालना सही है या नहीं? शरीर में सोडियम कम होने पर दिखते हैं ये संकेत, Cleveland Clinic से जानें कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, हाइपोनेट्रेमिया सिर्फ कम नमक खाने की वजह से नहीं होता। इसके पीछे शरीर में जरूरत से ज्यादा पानी होना, हार्ट फेलियर, किडनी की बीमारी, लिवर सिरोसिस, कुछ हार्मोन से जुड़ी समस्याएं और कुछ न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा उल्टी या दस्त के कारण शरीर से ज्यादा फ्लूड निकलना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, ज्यादा मात्रा में पानी पीना और कुछ दवाएं भी सोडियम का लेवल कम कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा शराब पीना भी एक कारण हो सकता है।