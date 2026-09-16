घर आए मेहमानों को खिलाएं मीठे नहीं, नमकीन मोदक आमटी, जानें स्टेप बाय स्टेप रेसिपी 

Savoury Modak Amti Recipe: गणेश चतुर्थी के मौके पर घर में अक्सर मीठे मोदक बनाए जाते हैं, लेकिन अगर इस बार कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं तो महाराष्ट्र की मशहूर मोदक आमटी (मोदकाची आमटी) बना सकते हैं। इसमें बेसन और गेहूं के आटे से मोदक तैयार किए जाते हैं और इनके अंदर एक स्वादिष्ट स्टफिंग भरी जाती है। इसके बाद इन मोदकों को मसालेदार दही की ग्रेवी में पकाया जाता है। ऐसे में अगर आप इस बार कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो मोदक आमटी ट्राई कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसे कैसे बना सकते हैं।