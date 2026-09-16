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पर्दों को साफ करने के लिए बार बार उतारने और धोने की नहीं पड़ेगी जरूरत, अपनाएं ये आसान तरीके 

Home Cleaning Tips: पर्दों को बिना उतारे साफ कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं इससे जुड़े आसान टिप्स और ट्रिक्स, जिनकी मदद से पर्दों को आसानी से साफ किया जा सकता हैं।
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भारत

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Priyambada yadav

Sep 16, 2026

Curtain Cleaning, Curtain Cleaning Tips

Curtain Cleaning टिप्स (representative image) image credit Magnific

Curtain Cleaning Tips: घर को साफ सुथरा रखने के साथ ही त्योहारों के पास आने पर लोग खास तौर पर सफाई करते हैं। ऐसे में फर्श, फर्नीचर और खिड़कियों को साफ करना तो आसान होता है, लेकिन बड़े पर्दों को उतारकर बार-बार साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पर्दों पर धीरे धीरे धूल, बाल और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है। अगर इन्हें समय समय पर साफ किया जाए, तो पर्दों पर गंदगी जमा होने से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान टिप्स, जिनकी मदद से पर्दों को बिना उतारे भी साफ किया जा सकता है।

वैक्यूम क्लीनर से हटाएं धूल

पर्दों पर जमी धूल साफ करने के लिए वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपके वैक्यूम क्लीनर के साथ सॉफ्ट ब्रश या फैब्रिक साफ करने वाला अटैचमेंट है, तो उसका इस्तेमाल करें। पर्दे के ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे वैक्यूम करें। इससे कपड़े पर जमी धूल और छोटे कण हटाने में मदद मिलती है।

अगर घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है, तो पर्दों को हल्के हाथ से झाड़कर भी धूल हटा सकते हैं। ऐसा करते समय कमरे की खिड़की खोल दें या संभव हो तो पर्दे को बालकनी की तरफ करके साफ करें। इससे कमरे के अंदर धूल फैलने की संभावना कम होगी। बहुत मोटे पर्दों पर जमा धूल को हल्के हाथ से थपथपाकर भी निकाला जा सकता है। पर्दे को जोर से थपथपाने या खींचने से बचें, क्योंकि इससे पर्दा फट या खराब हो सकता है।

लिंट रोलर का कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर पर्दों पर धूल के साथ बाल चिपके हैं, तो लिंट रोलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे पर्दे पर हल्के हाथ से ऊपर से नीचे की ओर चलाएं। इससे पर्दे पर चिपके बाल और दूसरी छोटी गंदगी हटाने में मदद मिल सकती है।

स्टीमर से करें सफाई

पर्दों को उतारे बिना उन्हें फ्रेश करने के लिए कपड़ों वाले स्टीमर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पर्दों की हल्की सिलवटें दूर करने में मदद मिल सकती है और कपड़े में मौजूद हल्की बदबू भी कम हो सकती है। हालांकि, स्टीमर को सीधे पर्दे से चिपाकर इस्तेमाल न करें। खासकर नाजुक कपड़े पर स्टीमर इस्तेमाल करने से पहले पर्दे के किसी छोटे और छिपे हुए हिस्से पर इसे आजमाकर देख लें।

दाग ऐसे करें साफ

पर्दे पर कोई दाग लग गया है तो उसे जोर से रगड़ने से बचें। ऐसा करने से दाग कपड़े में और फैल सकता है। एक साफ माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का गीला करके दाग वाली जगह को धीरे धीरे साफ करें। जरूरत पड़ने पर थोड़ी मात्रा में हल्के डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट को पूरे पर्दे पर लगाने से पहले उसे पर्दे के किसी छिपे हुए हिस्से पर लगाकर जरूर जांच लें। इससे कपड़े का रंग खराब होने या कपड़े को नुकसान पहुंचने के खतरे के बारे में पता चल जाएगा ।

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  • पर्दे साफ करने से पहले उनका केयर लेबल जरूर पढ़ें।
  • बहुत पुराने, महंगे या नाजुक पर्दों की सफाई के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग की मदद लेना बेहतर हो सकता है।
  • पर्दों की सफाई से पहले कमरे में मौजूद फर्नीचर को थोड़ा दूर कर दें, ताकि धूल उस पर न जमे।
  • सफाई के बाद पर्दों में नमी रह गई हो तो उन्हें अच्छी तरह सूखने दें।
  • पर्दों की सफाई के लिए अलग और साफ कपड़े का इस्तेमाल करें, ताकि गंदगी दोबारा कपड़े पर न लगे।

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Updated on:

16 Sept 2026 01:50 pm

Published on:

16 Sept 2026 01:37 pm

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