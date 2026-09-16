पर्दों को साफ करने के लिए बार बार उतारने और धोने की नहीं पड़ेगी जरूरत, अपनाएं ये आसान तरीके 

Curtain Cleaning Tips: घर को साफ सुथरा रखने के साथ ही त्योहारों के पास आने पर लोग खास तौर पर सफाई करते हैं। ऐसे में फर्श, फर्नीचर और खिड़कियों को साफ करना तो आसान होता है, लेकिन बड़े पर्दों को उतारकर बार-बार साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पर्दों पर धीरे धीरे धूल, बाल और दूसरी गंदगी जमा होती रहती है। अगर इन्हें समय समय पर साफ किया जाए, तो पर्दों पर गंदगी जमा होने से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे आसान टिप्स, जिनकी मदद से पर्दों को बिना उतारे भी साफ किया जा सकता है।