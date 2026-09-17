Electroformed Gold क्या है? क्यों कम कीमत में मिलती है इससे बनी गोल्ड ज्वेलरी

Electroformed Gold में ज्वेलरी के डिजाइन के हिसाब से एक बेस तैयार किया जाता है और उसके ऊपर इलेक्ट्रिक प्रक्रिया की मदद से सोने की परत चढ़ाई जाती है। जब सोने की परत डिजाइन के हिसाब से तैयार हो जाती है, तो अंदर के बेस को निकाल दिया जाता है। इसके बाद सिर्फ सोने की बनी बाहरी परत बचती है। इससे ऐसी ज्वेलरी तैयार होती है, जो बाहर से गोल्ड की बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर से खोखली हो सकती है। यही वजह है कि इलेक्ट्रोफॉर्मिंग के जरिए बड़े और भारी दिखने वाले डिजाइन भी कम वजन में बनाए जा सकते हैं।