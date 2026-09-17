2.5 लाख के बालेंशियागा टेप से बना आउटफिट पहनकर ओरी ने खींचा ध्यान, किम कार्दशियन से इंस्पायर्ड है लुक? 

Orry Balenciaga Look: खतरों के खिलाड़ी 15 में अपने एक से बढ़कर एक स्टंट के साथ ही ओरी फिनाले में अपने लुक को लेकर भी चर्चा में रहे। ओरी ने फिनाले में पीले और काले रंग का आउटफिट पहना, जिसमें बालेंशियागा की ब्रांडिंग नजर आई। उनका यह लुक हॉलीवुड स्टार किम कार्दशियन के चर्चित बालेंशियागा लुक से मिलता जुलता था। आइए जानते हैं इस लुक की क्या खास बात है।