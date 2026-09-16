काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच खुद को समय देने के लिए अपनाएं ये 5 आसान आदतें

Stress Relief Tips: आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में काम और घर की जिम्मेदारियों के बीच खुद के लिए समय निकालना आसान नहीं होता। कई बार सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी मन परेशान और बेचैन रहता है। ऐसे में रोज की जिंदगी में कुछ छोटी छोटी आदतें शामिल करना अच्छा तरीका हो सकता है। इससे आपको थोड़ा सुकून मिल सकता है और आप खुद पर भी ध्यान दे पाएंगे। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 आसान आदतों के बारे में।