Childhood Obesity: बच्चों में बढ़ता वजन हो सकता है गंभीर समस्या का संकेत, जानें चाइल्डहुड ओबेसिटी के कारण और जोखिम

Childhood Obesity Symptoms: आजकल बच्चों का गोल-मटोल होना अक्सर उनके सेहतमंद होने की निशानी माना जाता है। जब कोई बच्चा थोड़ा भारी-भरकम दिखता है, तो लोग कहते हैं कि कितना प्यारा और हेल्दी बच्चा है। लेकिन हर बार गोल-मटोल दिखना सेहत की निशानी नहीं होता। अगर बच्चे का वजन उम्र और लंबाई के हिसाब से बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो यह चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों में मोटापे की समस्या हो सकती है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) की रिपोर्ट के मुताबिक, बच्चों में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बनता जा रहा है। यह सिर्फ दिखने या सुंदरता से जुड़ा मुद्दा नहीं है, बल्कि यह बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बुरी तरह प्रभावित करता है। आइए समझते हैं कि बच्चों में मोटापा क्यों बढ़ रहा है, इसके क्या-क्या खतरे हैं और माता-पिता इससे बचाव कैसे कर सकते हैं।