बार-बार पेशाब लगना और ब्लैडर में दर्द? हो सकता है Interstitial Cystitis का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, इंटरस्टिशल सिस्टाइटिस मूत्राशय से जुड़ी एक लंबे समय तक चलने वाली क्रोनिक समस्या है। यह ब्लैडर में होने वाली एक ऐसी सूजन और बेचैनी है, जो बार-बार दर्द का कारण बनती है। एक स्वस्थ शरीर में, जब ब्लैडर में पेशाब भर जाता है, तो वहां की नसें दिमाग को संदेश भेजती हैं कि अब टॉयलेट जाने का समय हो गया है। दिमाग के इस सिग्नल के बाद ही इंसान को यूरिन पास करने की इच्छा होती है। हालांकि, Interstitial Cystitis से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में यह पूरा सिग्नल सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इस बीमारी में ब्लैडर में बहुत थोड़ा सा पेशाब जमा होते ही दिमाग को गलत सिग्नल जाने लगता है, जिससे मरीज को लगता है कि उसका ब्लैडर पूरी तरह भर चुका है और उसे तुरंत टॉयलेट जाना जरूरी है।