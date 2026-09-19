Nail Psoriasis: बिना चोट के नाखून खराब होने लगे तो ध्यान दें, नेल सोरायसिस हो सकती है वजह, AAD से जानें लक्षण

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन के अनुसार, ज्यादातर लोगों में सोरायसिस शुरू होने के कई साल बाद नाखूनों में सोरायसिस विकसित होता है। नेल सोरायसिस एक ऑटोइम्यून समस्या (Autoimmune Condition) है। जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) गड़बड़ हो जाती है, तो वह गलती से हमारे अपने ही स्वस्थ सेल्स पर हमला करने लगती है। सोरायसिस की बीमारी में त्वचा की कोशिकाएं बहुत तेजी से बनने लगती हैं। जब यही गड़बड़ी हमारे नाखूनों की जड़ों (नाखून बनने वाली जगह) में होती है, तो नाखून सही तरीके से नहीं बढ़ पाते। वे आड़े-तिरछे, ढीले, मोटे या बदरंग होने लगते हैं। जिन लोगों को त्वचा पर सोरायसिस (लाल चकत्ते और पपड़ी जमना) की शिकायत होती है, उनमें से लगभग आधे लोगों को नाखूनों में भी सोरायसिस हो जाता है। हालांकि, कई बार यह बिना त्वचा की बीमारी के भी सिर्फ नाखूनों में देखने को मिल सकता है।