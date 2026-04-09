Skin Disease: सोरायसिस के पीछे छिपा है एक नया कारण! रिसर्च में हुआ खुलासा

Skin Disease: त्वचा की समस्याएं आजकल बहुत आम हो गई हैं और ये हर मौसम में देखने को मिलती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक है सोरायसिस। हाल ही में National Library Of Medicine की एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस शोध के अनुसार, हमारा इम्यून सिस्टम (रक्षा तंत्र) ही हमारी केराटिन सेल्स को बाहरी दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है। इस हमले के कारण त्वचा पर लाल पपड़ीदार चकत्ते और सूजन आने लगती है।