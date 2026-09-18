Occupational Asthma: बेकरी से लेकर हेल्थकेयर तक, इन कामों में बढ़ सकता है ऑक्यूपेशनल अस्थमा का खतरा

Occupational Asthma Symptoms: जब हम रोजाना काम पर या अपनी नौकरी पर जाते हैं, तो सोचते हैं कि वहां हमारी सेहत सुरक्षित रहेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर आप काम करते हैं, वहां की हवा भी आपको बीमार कर सकती है? क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, केमिकल्स या तेज गंध की वजह से फेफड़ों में होने वाली सांस की बीमारी को ऑक्यूपेशनल अस्थमा (Occupational Asthma) यानी कार्यस्थल से जुड़ा दमा कहते हैं।अक्सर लोग इसे मौसम बदलने की वजह से होने वाली साधारण एलर्जी या खांसी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर आपकी सांस फूलने या खांसी की दिक्कत सिर्फ काम के दौरान या ऑफिस में ही ज्यादा बढ़ती है, तो इसे बिल्कुल भी हलके में न लें। आइए समझते हैं कि ऑक्यूपेशनल अस्थमा क्या है, यह किन नौकरियों में ज्यादा होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।