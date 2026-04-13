Cough Syrup Side Effects: नींद आना, सांस में तकलीफ, छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों हैं खतरनाक?

Cough Syrup Side Effects (Photo- gemini ai)
Cough Syrup Side Effects: छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी होना आम बात है, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। Health Ministry के तहत तैयार हो रहे National Formulary of India 2026 के ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। वहीं 5 साल तक के बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करने की सलाह दी गई है।
पिछले साल कुछ मामलों में कफ सिरप से जुड़े गंभीर साइड इफेक्ट्स और मौतों की खबरें सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि कुछ सिरप में Diethylene Glycol और Ethylene Glycol जैसे जहरीले तत्व मिले थे, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हैं।
ज्यादा नींद आना (Drowsiness)- कई कफ सिरप में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को सुस्त बना देते हैं। इससे बच्चा जरूरत से ज्यादा सो सकता है और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है।
सांस लेने में दिक्कत- सबसे बड़ा खतरा यह है कि कुछ सिरप सांस की गति को धीमा कर सकते हैं। छोटे बच्चों में यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
एलर्जी और रिएक्शन- कुछ बच्चों को कफ सिरप से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन पर रैशेज, सूजन या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है।
ओवरडोज का खतरा- छोटे बच्चों में सही डोज का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। थोड़ा सा ज्यादा डोज भी गंभीर साइड इफेक्ट्स दे सकता है।
Indian Pharmacopoeia Commission के अनुसार, कफ और कोल्ड की दवाइयों का फायदा छोटे बच्चों में बहुत सीमित होता है, लेकिन जोखिम ज्यादा होता है। डॉक्टरों का मानना है कि खांसी शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है, जो गले और फेफड़ों को साफ रखने में मदद करता है। ऐसे में हर खांसी को दवा से दबाना जरूरी नहीं होता।
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