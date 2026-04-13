Cough Syrup Side Effects: नींद आना, सांस में तकलीफ, छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों हैं खतरनाक?

Cough Syrup Side Effects: छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी होना आम बात है, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। Health Ministry के तहत तैयार हो रहे National Formulary of India 2026 के ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। वहीं 5 साल तक के बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करने की सलाह दी गई है।