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Cough Syrup Side Effects: नींद आना, सांस में तकलीफ, छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों हैं खतरनाक?

Cough Syrup Side Effects: क्या छोटे बच्चों को कफ सिरप देना सुरक्षित है? जानें इसके साइड इफेक्ट्स, खतरे और डॉक्टर क्या सलाह देते हैं आसान हिंदी में।

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भारत

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Dimple Yadav

Apr 13, 2026

Cough Syrup Side Effects

Cough Syrup Side Effects (Photo- gemini ai)

Cough Syrup Side Effects: छोटे बच्चों को सर्दी-खांसी होना आम बात है, लेकिन अब इसे लेकर एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। Health Ministry के तहत तैयार हो रहे National Formulary of India 2026 के ड्राफ्ट में कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप देना खतरनाक हो सकता है। वहीं 5 साल तक के बच्चों में भी इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करने की सलाह दी गई है।

क्यों बढ़ी चिंता?

पिछले साल कुछ मामलों में कफ सिरप से जुड़े गंभीर साइड इफेक्ट्स और मौतों की खबरें सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि कुछ सिरप में Diethylene Glycol और Ethylene Glycol जैसे जहरीले तत्व मिले थे, जो बच्चों के लिए बेहद खतरनाक हैं।

छोटे बच्चों के लिए क्यों खतरनाक है कफ सिरप?

ज्यादा नींद आना (Drowsiness)- कई कफ सिरप में ऐसे तत्व होते हैं जो बच्चे को सुस्त बना देते हैं। इससे बच्चा जरूरत से ज्यादा सो सकता है और उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है।

सांस लेने में दिक्कत- सबसे बड़ा खतरा यह है कि कुछ सिरप सांस की गति को धीमा कर सकते हैं। छोटे बच्चों में यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।

एलर्जी और रिएक्शन- कुछ बच्चों को कफ सिरप से एलर्जी हो सकती है, जिससे स्किन पर रैशेज, सूजन या उल्टी जैसी समस्या हो सकती है।

ओवरडोज का खतरा- छोटे बच्चों में सही डोज का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। थोड़ा सा ज्यादा डोज भी गंभीर साइड इफेक्ट्स दे सकता है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?

Indian Pharmacopoeia Commission के अनुसार, कफ और कोल्ड की दवाइयों का फायदा छोटे बच्चों में बहुत सीमित होता है, लेकिन जोखिम ज्यादा होता है। डॉक्टरों का मानना है कि खांसी शरीर का एक नेचुरल रिएक्शन है, जो गले और फेफड़ों को साफ रखने में मदद करता है। ऐसे में हर खांसी को दवा से दबाना जरूरी नहीं होता।

क्या करें, क्या न करें?

  • 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल न दें
  • 5 साल से कम उम्र में डॉक्टर की सलाह के बिना दवा न दें
  • बच्चे को हाइड्रेट रखें और भाप (steam) जैसी घरेलू उपाय अपनाएं
  • अगर खांसी लंबे समय तक रहे या सांस में दिक्कत हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें

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कफ सिरप (Photo: IANS)

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Published on:

13 Apr 2026 03:16 pm

Hindi News / Health / Cough Syrup Side Effects: नींद आना, सांस में तकलीफ, छोटे बच्चों के लिए कफ सिरप क्यों हैं खतरनाक?

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