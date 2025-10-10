Patrika LogoSwitch to English

अखबार पढ़ PIL कर देते हैं दाखिल, Supreme Court ने की खारिज, कहा- कफ सिरप से बच्चों की मौत की नहीं होगी CBI जांच

Supreme Court Cough Syrup PIL: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के मामले में सीबीआई से जांच की मांग से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है।

Swatantra Mishra

Oct 10, 2025

कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जांच कराने की मांग ठुकरा दी (Photo: IANS)

Supreme Court on Cough Syrup PIL: मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के मामलों को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की जांच कराने से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है।

राज्य सरकारें ऐसे मामलों की जांच कराने में सक्षम: SC

कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के मामलों की जांच राज्य सरकारें खुद करने में सक्षम हैं और हर बार सुप्रीम कोर्ट से निगरानी की मांग करना न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास जैसा है।

बच्चों की मौत पर किसने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की PIL?

दरअसल, वकील विशाल तिवारी की ओर से याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि इस पूरे मामले की जांच किसी राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति से कराई जाए। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया था कि इस जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज करें ताकि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो सके।

कफ सिरप से बार-बार बच्चों की होती है मौत

याचिका में यह भी कहा गया था कि देशभर में बार-बार कफ सिरप या अन्य दवाओं के कारण बच्चों की मौत की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जरूरी है कि बाजार में आने से पहले हर दवा का सही तरीके से टेस्टिंग प्रोसेस हो।

जहरीले रसायनों की बिक्री को लेकर बने सख्त नियम

वकील तिवारी ने दलील दी कि दवाओं में इस्तेमाल होने वाले डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसे जहरीले रसायनों की बिक्री और निगरानी पर सख्त नियम बनाए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। उन्होंने यह भी मांग की थी कि इस मामले में पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाए और जिन राज्यों में एफआईआर दर्ज हैं, उन्हें एक ही जगह ट्रांसफर कर एकसमान जांच कराई जाए।

जहरील दवा बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस हों रद्द

साथ ही, याचिका में यह भी आग्रह किया गया था कि कफ सिरप के नाम पर जहरीली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएं और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।

'हर मामले में SC का हस्तक्षेप, राज्यों पर अविश्वास जताने जैसा'

वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से राज्य सरकारों का विषय है और वे स्वयं जांच करने में सक्षम हैं। अगर हर मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा, तो यह राज्य सरकारों पर अविश्वास जताने जैसा होगा।

अखबार पढ़कर कर देते हैं पीआईएल दाखिल

उन्होंने याचिकाकर्ता की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां भी कुछ होता है, ये अखबार पढ़कर पीआईएल दाखिल कर देते हैं। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने तिवारी से पूछा कि अब तक उन्होंने कितनी पीआईएल दाखिल की हैं। इस पर तिवारी ने जवाब दिया कि 8 या 10।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई टिप्पणी किए यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि राज्य सरकारें इस मामले में खुद कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं।

एक अधिकारी ने बताया कि बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन (बीसीडीए) ने गुरुवार (9 अक्टूबर, 2025) को राज्य के सभी खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं को कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री और खरीद को तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया।

(स्रोत-आईएएनएस)

Updated on:

10 Oct 2025 04:33 pm

Published on:

10 Oct 2025 04:32 pm

Hindi News / National News / अखबार पढ़ PIL कर देते हैं दाखिल, Supreme Court ने की खारिज, कहा- कफ सिरप से बच्चों की मौत की नहीं होगी CBI जांच

