Ban on Coldrif syrup: तमिलनाडु, मध्यप्रदेश के बाद केरल में भी कफ सिरप बैन, इसमें पाया जाने वाला DEG और EG कितना खरनाक?

Ban on Coldrif in Tamil Nadu: तमिलनाडु के कांचीपुरम में कोल्ड्रिफ के एक निर्माता के यहां से लिए गए कोल्ड्रिफ सिरप के नमूने में 48.6% डायथिलीन ग्लाइकॉल मौजूद था। यह किडनी और लिवर की गंभीर विफलता का कारण बन सकता है। अब स्वास्थ्य एजेंसियां छह राज्यों में 19 सैंपल की निर्माण इकाइयों में जांच कर रही हैं। वहीं, मध्यप्रदोश के छिंदवाड़ा व आसपास बच्चों की मौतों के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए एनआइवी, आइसीएमआर, नीरी और एम्स नागपुर की टीम अभी नमूनों और अन्य कारकों की जांच कर रही है।