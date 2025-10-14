3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

WHO- एमपी में जहरीले कफ सिरप पीने से 25 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद जहरीला कोल्ड्रिफ बनानेवाली कंपनी श्रीसन फार्मास्यूटिकल का लायसेंस निरस्त कर उसे बंद कर दिया गया। कंपनी के मालिक रंगनाथन गोविंदम पर एफआईआर दर्ज कर एमपी पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) उसे गिरफ्तार भी कर चुकी है। परासिया कोर्ट द्वारा उसे 20 अक्टूबर तक 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भी श्रीसन फार्मास्यूटिकल की कफ सिरप को जानलेवा बताया है। एमपी के बच्चों की जान लेनेवाले कोल्ड्रिफ के साथ ही दो अन्य कफ सिरप को भी खतरनाक बताया है।