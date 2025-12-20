एमपी को मिली बड़ी सौगात, 9 सीएनजी प्लांट लगाएगी केंद्र सरकार

CNG Plant- केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल शनिवार को भोपाल आए। उन्होंने कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक को संबोधित किया। उत्तरी व मध्य राज्यों की इस बैठक में मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तरप्रदेश के शहरी विकास मंत्री, राज्य मंत्री, भारत सरकार एवं राज्यों के अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बैठक में उपस्थित मंत्रियों व अधिकारियों से शहरों के विकास की योजना आजादी के 100 साल को ध्यान में रखते हुए तैयार करने को कहा। उन्होंने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के लिए तैयार की गई कार्य दिशा पुस्तिका का विमोचन भी किया। बैठक में एमपी को बड़ी सौगात मिली। केंद्रीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में कई सीएनजी प्लांट लगाने का प्रस्ताव है।