साल का सबसे छोटा दिन होगा 21 दिसंबर, रात सबसे लंबी होगी, जानिए कितने घंटों तक पसरा रहेगा अंधेरा

21 December 2025 - खगोलीय दृष्टि से 21 दिसंबर यानि रविवार के दिन की काफी अहमियत है। यह साल का सबसे छोटा दिन होगा जबकि रात सबसे लंबी होगी। धरती के अपनी धुरी पर झुकाव के कारण यह स्थिति बनेगी। खगोल विज्ञान में इसे विंटर सोल्स्टिस (शीतकालीन संक्रांति या शीतकालीन अयनांत) कहा जाता है। देशभर में इसका प्रभाव दिखाई देगा। उत्तरी गोलार्द्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन और रात की अवधि में यह बदलाव होता है। रविवार को मध्यप्रदेश में दिन औसतन 10 घंटे 44 मिनट का रहेगा। शेष अवधि में रात रहेगी। रविवार के बाद दिन धीरे-धीरे बड़े होने लगेंगे।