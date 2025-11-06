एवीजीसी-एक्सआर नीति स्थापित होंगे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस : उदयनिधि

उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि यह विरासत मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में आगे बढ़ी है और अब तमिलनाडु "एआर, वीआर और इमर्सिव टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में अग्रणी" है। उन्होंने कहा, "यह नीति केवल एक उद्योग के बारे में नहीं, बल्कि कल्पना, सहयोग और नवाचार को सशक्त करने के बारे में है।" आगामी नीति के तहत चेन्नई में छह माह के भीतर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय हब स्थापित किए जाएंगे।