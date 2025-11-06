कमलनाथ का सरकार पर वार: छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में इलाज का खर्च नहीं मिला, पीड़ित परेशान हैं

पूर्व सीएम कमलनाथ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को गुरुवार को एक पत्र लिखा है। (फोटोः पत्रिका)
chhindwara cough syrup: मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal nath) ने छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौत के मामले में राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने पीड़ित बच्चों के इलाज का पूरा खर्च उठाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक किसी भी परिवार को उपचार की राशि नहीं मिली।
कमलनाथ ने गुरुवार को इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) को एक पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 'छिंदवाड़ा जिले में जहरीला कफ सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की असमय मृत्यु हुई, जबकि कई बच्चे अब भी अस्वस्थ हैं। इस हृदयविदारक घटना के बाद सरकार ने इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है।
पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में आगे लिखा कि जिला प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया था, किन्तु अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। जिन अस्पतालों में बच्चों का इलाज हुआ, वे अब पीड़ित परिवारों से बकाया बिल की मांग कर रहे हैं, जिससे इन परिवारों की आर्थिक और मानसिक परेशानी बढ़ती जा रही है।
कमलनाथ ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि इस 'मानवीय विषय की गंभीरता को देखते हुए' प्रभावित परिवारों को तत्काल उपचार व्यय की राशि प्रदान की जाए और बकाया बिलों के भुगतान का शीघ्र निराकरण किया जाए। नाथ ने कहा कि ऐसा करने से इन परिवारों को कुछ 'आर्थिक और मानसिक राहत' मिल सकेगी।
