कमलनाथ का सरकार पर वार: छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में इलाज का खर्च नहीं मिला, पीड़ित परेशान हैं

कमलनाथ ने गुरुवार को इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव (mp cm dr mohan yadav) को एक पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 'छिंदवाड़ा जिले में जहरीला कफ सिरप पीने से कई मासूम बच्चों की असमय मृत्यु हुई, जबकि कई बच्चे अब भी अस्वस्थ हैं। इस हृदयविदारक घटना के बाद सरकार ने इलाज का खर्च उठाने की बात कही थी, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब तक कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है।