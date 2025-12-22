श्रीगंगानगर. श्रीकरणपुर कस्बे में सामने आए कथित धर्म परिवर्तन के प्रकरण में पुलिस व विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की जांच तेज हो गई है। मामले में शामिल जर्मन दंपती को 23 दिसंबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। वहीं, विदेशी दंपती को ठहराने के आरोपी के तार विदेश से जुड़े होने के संकेत भी जांच में सामने आए हैं। करणपुर सीआई रजीराम सहारण ने बताया कि वार्ड 22 स्थित गुरुद्वारा श्रीनानक दरबार के समीप नवनिर्मित भवन में कथित धर्म परिवर्तन के मामले को लेकर बलजिंद्र सिंह खोसा, केरल निवासी मैथ्यू, राजेश कंबोज उर्फ पोपी तथा कर्नाटक निवासी संतोष से पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जांच में यह सामने आया है कि जर्मन दंपती को ठहराने का आरोपी राजेश कंबोज स्वयं वर्ष 2010 से 2016 तक जर्मनी में रह चुका है। सीआईडी सूत्रों के अनुसार आरोपी के मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में कई विदेशी नागरिकों के नंबर भी दर्ज पाए गए हैं। हालांकि, इस संबंध में सीआई ने अनभिज्ञता जताई, लेकिन यह स्वीकार किया कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों ने आरोपी से गहन पूछताछ की है। उन्होंने बताया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों के बैंक खातों, कॉल डिटेल और अन्य पहलुओं की भी जांच करेगी।