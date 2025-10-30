Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

IIT Madras : बिना रनवे के उड़ान भरेगा विमान

सॉफ्ट लैंडिंग को मिली नई उड़ान : हाइब्रिड वीटीओएल तकनीक का सफल परीक्षण चेन्नई. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी, IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं ने वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल,VTOL) विमान व मानवरहित वायु वाहन (यूएवी, UAV) के लिए हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स पर आधारित प्लेटफॉर्म का सफल विकास किया है। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल एंड स्पेस [&hellip;]

2 min read
Google source verification

चेन्नई

image

P S VIJAY RAGHAVAN

Oct 30, 2025

हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल)

सॉफ्ट लैंडिंग को मिली नई उड़ान : हाइब्रिड वीटीओएल तकनीक का सफल परीक्षण

चेन्नई. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी, IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं ने वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल,VTOL) विमान व मानवरहित वायु वाहन (यूएवी, UAV) के लिए हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स पर आधारित प्लेटफॉर्म का सफल विकास किया है। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल एंड स्पेस साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। यह शोध पत्र संस्थान के प्रोफेसर पी.ए. रामकृष्ण, डॉ. जोएल जॉर्ज मंथारा और आनंदु भद्रन ने मिल कर लिखा है।शोधकर्ताओं ने एक रियल-टाइम हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को वर्चुअल सिमुलेशन से जोड़ कर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ के लिए जरूरी वेलॉसिटी (उड़ान के लिए पलायन वेग) प्राप्त की। इस तकनीक से ग्रहों पर लैंडिंग से लेकर धरती पर विमानों की वर्टिकल लैंडिंग तक की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बन सकती है।

दूर-दराज के क्षेत्रों में विमान सेवाएं

एयरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफ़ेसर पी.ए. रामकृष्ण ने प्रोफेसर पी.ए. रामकृष्ण ने बताया, “वीटीओएल तकनीक से एयरक्राफ़्ट को वर्टिकली टेक-ऑफ और लैंड कराया जा सकता है, जिससे लंबे रनवे की आवश्यकता नहीं रहती। यह दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में सहायक होगी।”

हाइब्रिड रॉकेट मोटर का उपयोग लिक्विड इंजन की तुलना में कम जटिल और अधिक सुरक्षित माना गया है। शोध के अनुसार, हाइब्रिड सिस्टम में अंतर्निहित सुरक्षा और थ्रॉटलिंग की क्षमता बेहतर पाई गई है। डॉ. जोएल जॉर्ज मंथारा के अनुसार, “वीटीओएल के लिए हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स का उपयोग इस शोध का नया पहलू है। इससे सुरक्षा, सरलता और नियंत्रण का संतुलन मिलेगा।

हाइब्रिड रॉकेट ईंधन

शोध कार्य में बतौर ऑक्सीडाइज़र सिर्फ संपीड़ित हवा का उपयोग कर ऐसा हाइब्रिड रॉकेट ईंधन विकसित किया गया है, जिससे वीटीओएल सिस्टम्स एयरोस्पेस वाहनों में लगाना आसान होगा। डॉ. मंथारा ने बताया, “हम ने एचआईएलएस फ्रेमवर्क में लाइव-फायरिंग हाइब्रिड रॉकेट मोटर को सीधे जोड़ कर टेस्टिंग को सटीक बनाया है।” हॉट फ्लो टेस्ट में इस सिस्टम को 0.66 एम/एस का टचडाउन वेलॉसिटी मिला। आनंदु भद्रन ने बताया, “हाइब्रिड रॉकेट मोटर ने थ्रस्ट मॉड्यूलेशन की क्षमता और विश्वसनीयता सिद्ध की है, जिससे वीटीओएल व अन्य एयरोस्पेस सिस्टम में इसकी उपयोगिता प्रमाणित हुई है।

सेना को मिलेगी मदद

आइआइटी मद्रास का यह शोध नई पीढ़ी के वायु परिवहन व नागरिक-मिलिट्री एयरक्राफ्ट के विकेंद्रीकरण की दिशा में अहम साबित हो सकता है। भविष्य में कई डिग्री फ्रीडम वाले प्लेटफॉर्म के प्रायोगिक शोध किए जाएंगे, जिससे तकनीक के व्यावहारिक उपयोग की संभावना और बढ़ेगी।

#CoughSyrupCaseमें अब तक
हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स के साथ वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल)

IIT Madras : बिना रनवे के उड़ान भरेगा विमान

Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

2024 में शुरू होना था ठोस कचरा निस्तारण प्लांट, 2026 आने में तीन माह, नहीं हुआ शुरू

2024 में शुरू होना था ठोस कचरा निस्तारण प्लांट, 2026 आने में तीन माह, नहीं हुआ शुरू

Cough syrup smuggling smugglers arrested big revealed

यूपी से एमपी लाई जा रही थी नशीली कफ सिरप की पेटियां, पूछताछ में तस्करों का बड़ा खुलासा

Cough Syrup Case

कफ सिरप कांड के बाद स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन, 6 दवाएं बैन, आप तो नहीं ले रहे ये मेडिसिन?

Cough Syrup Case Big Update

Cough Syrup Case पर बड़ा अपडेट, श्रीसन फार्मा की महिला केमिस्ट गिरफ्तार, SIT ने की पूछताछ

MR arrested in Chhindwara poisonous cough syrup case

3 कफ सिरप हो सकते हैं जानलेवा, WHO ने जारी की चेतावनी

ED Raid Shrison Pharma PVT LTD Toxic Cough Syrup Case

ED की बड़ी कार्रवाई, कोल्ड्रिफ के मालिक रंगनाथन की कंपनी के 7 ठिकानों पर छापा, श्रीसन फार्मा बंद

Chhindwara Cough Syrup Case

Cough Syrup मामले में बड़ा खुलासा, दो और डॉक्टरों ने लिखी थी कोल्ड्रिफ

Watch the video विश्व बालिका दिवस, बालिकाओं को किया जाए स्वास्थ्य संबंध में जागरूक

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 01:59 pm

Hindi News / News Bulletin / IIT Madras : बिना रनवे के उड़ान भरेगा विमान

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

एमपी में 7 हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को 4 साल की जेल

mp news
उज्जैन

गन प्वाइंट पर BJP नेता अगवा, जंगल में लड़की के साथ खींची अश्लील तस्वीर, मांगी फिरौती

bjp leader kidnapping case obscene photos culprits arrested mp news
रीवा

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का मौका, देने होंगे ये 3 डॉक्यूमेंट्स

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

Rajasthan News: 17 करोड़ की लागत से बनी स्टेट हाईवे की सड़क मात्र 117 दिन में ही तोड़ गई दम

rajasthan state highway 2
जयपुर

UDH की नई पहल: सड़क मरम्मत में अब नहीं चलेगा लापरवाही का खेल, थर्ड पार्टी करेगी जांच

Urban Development and Housing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.