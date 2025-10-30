IIT Madras : बिना रनवे के उड़ान भरेगा विमान

चेन्नई. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी, IIT) मद्रास के शोधकर्ताओं ने वर्टिकल टेक-ऑफ और लैंडिंग (वीटीओएल,VTOL) विमान व मानवरहित वायु वाहन (यूएवी, UAV) के लिए हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर्स पर आधारित प्लेटफॉर्म का सफल विकास किया है। यह शोध इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एरोनॉटिकल एंड स्पेस साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। यह शोध पत्र संस्थान के प्रोफेसर पी.ए. रामकृष्ण, डॉ. जोएल जॉर्ज मंथारा और आनंदु भद्रन ने मिल कर लिखा है।शोधकर्ताओं ने एक रियल-टाइम हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर को वर्चुअल सिमुलेशन से जोड़ कर ‘सॉफ्ट लैंडिंग’ के लिए जरूरी वेलॉसिटी (उड़ान के लिए पलायन वेग) प्राप्त की। इस तकनीक से ग्रहों पर लैंडिंग से लेकर धरती पर विमानों की वर्टिकल लैंडिंग तक की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित बन सकती है।