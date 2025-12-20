हाईकोर्ट ने भाजपा के पक्ष में सुनाया फैसला, कांग्रेस प्रत्याशी को विजेता मानने से किया इंकार, जाने पूरा मामला

लेकिन, भाजपा पार्षद नेशा देवलिया ने हार नहीं मानते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अपील दायर कर दी। जस्टिस आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने दोनों पक्षों के तर्क, दस्तावेज और रिकॉर्ड का विस्तार से परीक्षण किया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को तथ्यात्मक रूप से कमजोर मानते हुए उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कहा कि, ना तो निर्वाचन रद्द किया जा सकता है और ना ही दूसरे प्रत्याशी को विजेता घोषित किया जा सकता। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वार्ड-44 से निर्वाचित भाजपा पार्षद नेशा रूपेश देवलिया की सदस्यता पूरी तरह बहाल कर दी गई है, जिसके चलते क्षेत्र में सालों से चला आ रहा विवाद अब खत्म हो गया है।