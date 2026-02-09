MP में ट्रेन की सफाई करने वाला निकला ड्रग्स माफिया, इंदौर स्टेशन में ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार

MP News:इंदौर में नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में क्राइम ब्रांच और एरोड्रम पुलिस ने अलग-अलग क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की तस्करी में लिप्त दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने रेलवे माल गोदाम, लक्ष्मीबाई नगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान रेलवे में गाड़ी की सफाई करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। डीसीपी (क्राइम ब्रांच) राजेश त्रिपाठी ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगा, जिस पर टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।