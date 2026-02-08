एमपी में भाजपा युवा मोर्चा नेता ने युवकों के सिर फोड़े, गाड़ी तोड़ी

हमले के बाद घायल हालत में ही पीड़ित युवक थाने पहुंचे। आरोप है कि पुलिस ने पहले तो राजनीतिक दबाव में बहुत देर तक शिकायत नहीं लिखी लेकिन बाद में जब हंगामा हुआ तो पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर रंजिश चली आ रही है। करीब 20 दिन पहले भी वेदांत और उसके साथियों ने इन युवकों पर महू नाका चौराहे पर भी हमले की कोशिश की थी लेकिन तब दोनों किसी तरह भाग निकले थे। तब भी मामला पुलिस थाने तक पहुंचा था लेकिन दोनों पक्षों में समझौता हो गया था।