Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

भिलाई इस्पात संयंत्र Bhilai Steel Plant नियमन अनुभाग ने सर्कुलर जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इस्पात उत्पादन के स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर सेल के सभी नियमित कार्मिक जिनका नाम 3 फरवरी 2008 को कंपनी की नामावली में था, उनको सोने के सिक्के वितरित किए गए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के पास अवितरित 23 सोने के सिक्के (प्रत्येक 8 ग्राम 999 शुद्धता) इच्छुक कार्मिकों से आवेदन प्राप्त कर, ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे।

भिलाई

image

Abdul Salam

Oct 29, 2025

भिलाई स्टील प्लांट Bhilai Steel Plant से सोने का सिक्के Gold Coin के लिए आवेदन की प्रक्रिया में आवेदन की अवधि 29 अक्टूबर से 12 नवंबर (शाम 5.30 बजे) तक रहेगी। आवेदन पत्र बीएसपी के इंट्रानेट में होम पेज पर उपलब्ध रहेगा। कार्मिक आवेदन पत्र भरकर उसकी हार्ड कॉपी को वित्त विभाग (फाइनेंस डिपार्टमेंट), इस्पात भवन (प्रथम तल), Finance Department, Ispat Bhawan वेजेस हॉल (वेजेस हॉल) में रखे ड्रॉप बॉक्स में जमा करेंगे। इच्छुक कार्मिक केवल एक आवेदन ही जमा कर सकेंगे। (ई) आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।

कौन हैं इसमें आवेदन करने के लिए पात्र

23 सोने के सिक्कों को वितरित करने की प्रक्रिया इस तरह होगी। इसके लिए आवेदन करने की पात्रता (एलिजिबिलिटी) सभी नियमित कार्मिक, जो सोने के सिक्के की अपेक्षित कीमत जमा करने के दिन बीएसपी के नामावली में कार्यरत है, आवेदन करने के पात्र होंगे।

यह है शर्तें

आवेदकों की संख्या 23 से अधिक है, तो सोने के सिक्के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट्स 13 नवंबर को सुबह 11.30 बजे वित्त-वेजेस हॉल, इस्पात भवन, प्रथम तल पर सोने के सिक्के के वितरित करने के लिए गठित मौजूदा समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। आवेदक ड्रॉ के समय मौजूद रह सकते हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अगले दिन ड्रॉप बॉक्स से प्राप्त आवेदन के यादृच्छिक चयन (रैंडम सिलेक्शन) के माध्यम से होगा। आईवी. चयनित आवेदकों की सूची (नाम, वैयक्तिक संख्या व विभाग सहित) बीएसपी होम पेज पर प्रदर्शित की जाएगी। वहीं कोई चयनित आवेदक निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करता, तो सोने का सिक्का शेष आवेदक सूची के अनुसार अगले कार्मिक को दिया जाएगा। (यह सूची ड्रॉ ऑफ लॉट्स के समय तैयार की जाएगी) शेष आवेदकों की सूची तैयार करना ड्रॉ ऑफ लॉट्स में चयनित आवेदक के बाद जिन आवेदकों के नाम शेष रह जाएंगे उनके नामों की सूची ड्रॉ के क्रम के अनुसार बनाई जाएगी।

इस तरह करना होगा राशि जमा

सोने के सिक्कों की कीमत नीचे बताई गई तिथि पर इंडिया बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध कीमत के अनुसार तय किया जाएगा। आवेदन 23 से कम हों आवेदन की अंतिम तिथि की दर पर। आवेदन 23 से अधिक हों ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तिथि की दर पर। दोनों ही स्थितियों में जीएसटी अतिरिक्त रूप से देय होगा। आवेदक को आवेदन की अंतिम तिथि, ड्रॉ ऑफ लॉट्स की तिथि (जो भी लागू हो) से 15 दिनों के भीतर सेल-बीएसपी के बैंक खाते में जीएसटी के साथ सोने के सिक्के की कीमत जमा करनी होगी और ट्रांजैक्शन का विवरण रोकड़ अनुभाग (कैश सेक्शन) बीएसपी को सूचित करना होगा। सोने के सिक्के दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक रोकड़ अनुभाग (कैश सेक्शन), बीएसपी से अधिसूचित दिनों में व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज मूल और प्रत्येक की एक फोटोकॉपी प्रस्तुत करना होगा। इसमें आधार कार्ड, वीईएस पहचान पत्र। https://www.patrika.com/bhilai-news/there-is-a-ruckus-going-on-at-rajhara-station-for-two-days-trains-were-cancelled-yesterday-and-today-they-are-50-minutes-late-19855112

Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

Updated on:

29 Oct 2025 10:26 pm

Published on:

29 Oct 2025 10:24 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

भिलाई

छत्तीसगढ़

