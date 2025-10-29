Good News.. बीएसपी बेच रहा सोने का सिक्का, लेना है तो करें 12 तक आवेदन

आवेदकों की संख्या 23 से अधिक है, तो सोने के सिक्के ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से वितरित किए जाएंगे। ड्रॉ ऑफ लॉट्स 13 नवंबर को सुबह 11.30 बजे वित्त-वेजेस हॉल, इस्पात भवन, प्रथम तल पर सोने के सिक्के के वितरित करने के लिए गठित मौजूदा समिति की उपस्थिति में किया जाएगा। आवेदक ड्रॉ के समय मौजूद रह सकते हैं। ड्रॉ ऑफ लॉट्स आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अगले दिन ड्रॉप बॉक्स से प्राप्त आवेदन के यादृच्छिक चयन (रैंडम सिलेक्शन) के माध्यम से होगा। आईवी. चयनित आवेदकों की सूची (नाम, वैयक्तिक संख्या व विभाग सहित) बीएसपी होम पेज पर प्रदर्शित की जाएगी। वहीं कोई चयनित आवेदक निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करता, तो सोने का सिक्का शेष आवेदक सूची के अनुसार अगले कार्मिक को दिया जाएगा। (यह सूची ड्रॉ ऑफ लॉट्स के समय तैयार की जाएगी) शेष आवेदकों की सूची तैयार करना ड्रॉ ऑफ लॉट्स में चयनित आवेदक के बाद जिन आवेदकों के नाम शेष रह जाएंगे उनके नामों की सूची ड्रॉ के क्रम के अनुसार बनाई जाएगी।