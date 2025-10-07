10 किलो सोने की लूट का पर्दाफाश, बावरिया गिरोह लिप्त, पुलिस ने 8 आरोपी पकड़े

ग्राफिक्स फोटो पत्रिका
तमिलनाडु व राजस्थान पुलिस ने संयुक्त अभियान में दो अभियुक्तों को बस से पीछा कर पकड़ा, 9.432 किलो सोना बरामद
चेन्नई स्थित एक आभूषण निर्माण यूनिट के कर्मचारियों से हुए लूट मामले में पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर 9.432 किलो सोने के आभूषण, नकद और देशी पिस्तौलें बरामद की हैं। यह घटना 13 सितंबर की देर रात घटी, जब यूनिट के मैनेजर और एक कर्मचारी दिण्डीगुल में आभूषण डिलीवर कर चेन्नई लौट रहे थे।
जब उनकी कार तिरुचिरापल्ली-चेन्नई बाईपास पर इरुंगलूर के पास पहुंची, तब उनका पीछा कर रही एक गैंग ने मिर्च पाउडर छिड़ककर उनके पास से 10 किलो सोने के आभूषणों से भरा बैग छीन लिया, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। घटना के तुरंत बाद पीड़ित कर्मचारियों ने पुलिस हेल्पलाइन पर संपर्क किया और मामला दर्ज किया गया।तिरुचि पुलिस अधीक्षक एस. सेल्वनागरत्नम ने तीन विशेष टीमें बनाकर जांच शुरू की। सबसे पहले घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। पुलिस को शक हुआ कि यह अंदरूनी साजिश हो सकती है, जिसके बाद मैनेजर, कर्मचारी और कार चालक प्रदीप खान से पूछताछ की गई।
राजस्थान के आधा दर्जन आरोपीप्रदीप ने पहले किसी भी साजिश से इनकार किया, लेकिन बाद में पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसने राजस्थान के अपने छह साथियों के साथ मिलकर लूट की योजना बनाई थी। सूत्रों के अनुसार, ये सभी कुख्यात बावरिया गिरोह से जुड़े हैं। इस जानकारी के आधार पर पुलिस की टीमें राजस्थान, मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र भेजी गईं। गहन तलाशी के बाद राजस्थान से पांच आरोपी पकड़े गए, लेकिन लूट का सोना बरामद नहीं हो सका।
मांगीलाल व विक्रम के पास थे गहने
पुलिस को आरोपियों की बातों पर यकीन नहीं हुआ और सख्ती से पूछताछ जारी रखी। जांच में सामने आया कि जेवरात राजस्थान के जोधपुर मूल के मांगीलाल देवासी (22) और विक्रम जाट (19) के पास हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर ट्रेस कर पुलिस टीम ने पता लगाया कि दोनों आरोपी मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस से मध्यप्रदेश जा रहे हैं।तमिलनाडु पुलिस ने चुरू जिले के सांडवा पुलिस की मदद ली और बस का पीछा कर मांगीलाल और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 9.432 किलो सोने के आभूषण, 3 लाख रुपये नकद और दो देशी पिस्तौलें बरामद की गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों को तमिलनाडु लाने की प्रक्रिया जारी है।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस लूट की साजिश में आठ लोग शामिल थे, जिनमें से सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल फोन ट्रेसिंग और सख्त पूछताछ के चलते पुलिस को यह सफलता मिली। पुलिस अब आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।
