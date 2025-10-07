10 किलो सोने की लूट का पर्दाफाश, बावरिया गिरोह लिप्त, पुलिस ने 8 आरोपी पकड़े

पुलिस को आरोपियों की बातों पर यकीन नहीं हुआ और सख्ती से पूछताछ जारी रखी। जांच में सामने आया कि जेवरात राजस्थान के जोधपुर मूल के मांगीलाल देवासी (22) और विक्रम जाट (19) के पास हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर ट्रेस कर पुलिस टीम ने पता लगाया कि दोनों आरोपी मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस से मध्यप्रदेश जा रहे हैं।तमिलनाडु पुलिस ने चुरू जिले के सांडवा पुलिस की मदद ली और बस का पीछा कर मांगीलाल और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 9.432 किलो सोने के आभूषण, 3 लाख रुपये नकद और दो देशी पिस्तौलें बरामद की गईं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, दोनों आरोपियों को तमिलनाडु लाने की प्रक्रिया जारी है।