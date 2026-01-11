11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

इंदौर

एमपी की ‘सबसे लंबी टनल’: 205 किमी लंबी रेललाइन में बनेंगे 18 स्टेशन

Indore–Budni Railway Line: मध्यप्रदेश की नई ब्रॉड गेज इंदौर-बुधनी रेललाइन पर निर्माण-कार्य तेजी से चल रहा है। इसके अंतर्गत दो टनल बनाई जानी है। जो कि प्रदेश की सबसे लंबी टनल हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Himanshu Singh

Jan 11, 2026

Indore–Budni Railway Line

पत्रिका फाइल फोटो

Indore–Budni Railway Line: मध्यप्रदेश के इंदौर-बुधनी के बीच 205 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस नई रेललाइन में एमपी की सबसे लंबी टनल होगी। जो कि 8.64 किलोमीटर लंबी टनल होगी। साथ ही दूसरी टनल 1.24 किलोमीटर होगी। जिसका काम जारी है।

रेललाइन में 80 बड़े पुलों का निर्माण होगा

इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 80 बड़े पुल, 99 छोटे पुल, 138 RUB, 5 ROB, दो सुरंगें, 2 वायाडक्ट और 18 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। जो कि इंदौर और बुधनी के बीच बनाया जाएगा। भोपाल-इटारसी मार्ग पर ट्रेनों के अधिक संचालन से आवगमन बाधित होता है। नए रेल मार्ग से यात्रा सुगम होगी।

सीहोर होते हुए इंदौर से निकलेगी

नई रेललाइन सीहोर, देवास और इंदौर जिलों से होकर गुजरेगा। जिससे कई कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा। रेललाइन के निर्माण के बाद बुधनी को जंक्शन बनाया जाएगा। जो कि सीधे मुंबई, दिल्ली और नागपुर लाइन से जुड़ जाएंगे। इसके चलते यात्रा का समय बचेगा।

मांगलिया गांव तक जाएगी रेललाइन

नई रेल लाइन बुधनी से शुरु होकर इंदौर (मांगलिया गांव) तक जाएगी। जिससे माल ढुलाई दोनों परिचालनों के लिए भविष्य में ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है।

कनेक्टिविटी से होगा फायदा

यात्रा के समय पर लगभग दो घंटे के समय में कटौती होगी। भोपाल-इटारसी रूट पर अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। नई रेललाइन के चलते कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मांगलिया गांव तक लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाएगी।

इंदौर-बुधनी रेललाइन सुरंगें, पुल और वायाडक्ट शामिल हैं। दूसरी टनल-2 देवास जिले के ग्राम बागली, कन्नौद तहसील के अंतर्गत कमलापुर, थालघेवारिया और हटनोरा गांवों से होकर गुजरेगी। टनल-2 पहली सौ मीटर खुदाई की गई।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Jan 2026 03:14 pm

Published on:

11 Jan 2026 03:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी की ‘सबसे लंबी टनल’: 205 किमी लंबी रेललाइन में बनेंगे 18 स्टेशन

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब चाइनीज मांझे से पतंग उड़ाने वालों पर FIR, ड्रोन से रखी जा रही नजर

Indore News
इंदौर

SIR : इंदौर में सॉफ्टवेयर मैचिंग के दौरान 5.70 लाख मतदाताओं के विवरण में मिली गड़बड़ी, आप भी करें चेक

SIR
इंदौर

भागीरथपुरा कांड को लेकर आज कांग्रेस की न्याय यात्रा, प्रदेशभर के नेता होंगे शामिल

MP Congress Nyay Yatra
इंदौर

इंदौर में दूषित पानी पीने से 21वीं मौत, 50 साल की महिला सुनीता ने तोड़ा दम

21st Death in Indore Contaminated Water case IYC President said jinnahji mp news
इंदौर

एमपी में ‘नर्स’ ने काटा नवजात का अंगूठा, स्वास्थ्य विभाग ने किया सस्पेंड

mp news
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.