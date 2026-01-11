एमपी की ‘सबसे लंबी टनल’: 205 किमी लंबी रेललाइन में बनेंगे 18 स्टेशन

Indore–Budni Railway Line: मध्यप्रदेश के इंदौर-बुधनी के बीच 205 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस नई रेललाइन में एमपी की सबसे लंबी टनल होगी। जो कि 8.64 किलोमीटर लंबी टनल होगी। साथ ही दूसरी टनल 1.24 किलोमीटर होगी। जिसका काम जारी है।