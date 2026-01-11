एमपी की ‘सबसे लंबी टनल’: 205 किमी लंबी रेललाइन में बनेंगे 18 स्टेशन

पत्रिका फाइल फोटो
Indore–Budni Railway Line: मध्यप्रदेश के इंदौर-बुधनी के बीच 205 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इस नई रेललाइन में एमपी की सबसे लंबी टनल होगी। जो कि 8.64 किलोमीटर लंबी टनल होगी। साथ ही दूसरी टनल 1.24 किलोमीटर होगी। जिसका काम जारी है।
इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 80 बड़े पुल, 99 छोटे पुल, 138 RUB, 5 ROB, दो सुरंगें, 2 वायाडक्ट और 18 नए स्टेशन बनाए जाएंगे। जो कि इंदौर और बुधनी के बीच बनाया जाएगा। भोपाल-इटारसी मार्ग पर ट्रेनों के अधिक संचालन से आवगमन बाधित होता है। नए रेल मार्ग से यात्रा सुगम होगी।
नई रेललाइन सीहोर, देवास और इंदौर जिलों से होकर गुजरेगा। जिससे कई कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा होगा। रेललाइन के निर्माण के बाद बुधनी को जंक्शन बनाया जाएगा। जो कि सीधे मुंबई, दिल्ली और नागपुर लाइन से जुड़ जाएंगे। इसके चलते यात्रा का समय बचेगा।
नई रेल लाइन बुधनी से शुरु होकर इंदौर (मांगलिया गांव) तक जाएगी। जिससे माल ढुलाई दोनों परिचालनों के लिए भविष्य में ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है।
यात्रा के समय पर लगभग दो घंटे के समय में कटौती होगी। भोपाल-इटारसी रूट पर अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। नई रेललाइन के चलते कनेक्टिविटी बेहतर होगी। मांगलिया गांव तक लॉजिस्टिक्स लागत कम हो जाएगी।
इंदौर-बुधनी रेललाइन सुरंगें, पुल और वायाडक्ट शामिल हैं। दूसरी टनल-2 देवास जिले के ग्राम बागली, कन्नौद तहसील के अंतर्गत कमलापुर, थालघेवारिया और हटनोरा गांवों से होकर गुजरेगी। टनल-2 पहली सौ मीटर खुदाई की गई।
