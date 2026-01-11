एमपी के इस जिले में 3 सार्वजनिक अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

local holidays (Photo Source - Patrika)
Holiday News: नए साल में कर्मचारियों को तीन स्थानीय अवकाश मिलने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के सतना जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च बुधवार को होली का दूसरा दिन, 19 अक्टूबर सोमवार को दशहरा (महानवमी) तथा 11 नवंबर बुधवार को भाईदूज को स्थानीय अवकाश रहेगा। कोषालय तथा बैंकों पर यह अवकाश लागू नहीं होंगे।
4 मार्च- होली का दूसरा दिन
19 अक्टूबर- दशहरा (महानवमी)
11 नवंबर - भाईदूज
मध्य प्रदेश सरकार के नए कैलेंडर अनुसार वर्ष 2026 के 365 दिन में से 127 दिन छुट्टियां रहेंगी और सरकारी ऑफिस सिर्फ 238 दिन ही खुलेंगे। सप्ताह में पांच दिन कार्य होने से शनिवार व रविवार को सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। इस बार 52 रविवार व 52 शनिवार होने से 104 दिन तो छुट्टियां रहेंगी। साथ ही त्योहार व अन्य दिन मिलाकर 29 सरकारी छुट्टी घोषित है, हालांकि इनमें से कुछ दिन शनिवार व रविवार को होने से 23 दिन अन्य छुट्टियां रहेंगी। इससे इस वर्ष सिर्फ 238 दिन ही सरकारी ऑफिस खुलेंगे।
सबसे ज्यादा मार्च माह में 14 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और इस माह 17 दिन ही काम होगा। क्योंकि मार्च में शनिवार-रविवार की नौ छुट्टियों के अलावा छह त्यौहारों की छुट्टियां हैं, हालांकि इनमें से एक छुट्टी शनिवार में शामिल है। इससे 14 दिन ऑफिसों में ताला रहेगा। वहीं फरवरी व जुलाई माह में शनिवार व रविवार के अलावा कोई अन्य छुट्टियां नहीं हैं, इससे जुलाई माह में सबसे ज्यादा 23 दिन ऑफिस खुले रहेंगे।
बड़ी खबरेंView All
सतना
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग