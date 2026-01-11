एमपी के इस जिले में 3 सार्वजनिक अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

मध्य प्रदेश सरकार के नए कैलेंडर अनुसार वर्ष 2026 के 365 दिन में से 127 दिन छुट्टियां रहेंगी और सरकारी ऑफिस सिर्फ 238 दिन ही खुलेंगे। सप्ताह में पांच दिन कार्य होने से शनिवार व रविवार को सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। इस बार 52 रविवार व 52 शनिवार होने से 104 दिन तो छुट्टियां रहेंगी। साथ ही त्योहार व अन्य दिन मिलाकर 29 सरकारी छुट्टी घोषित है, हालांकि इनमें से कुछ दिन शनिवार व रविवार को होने से 23 दिन अन्य छुट्टियां रहेंगी। इससे इस वर्ष सिर्फ 238 दिन ही सरकारी ऑफिस खुलेंगे।