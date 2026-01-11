11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

सतना

एमपी के इस जिले में 3 सार्वजनिक अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

Holiday News: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Astha Awasthi

Jan 11, 2026

local holidays

local holidays (Photo Source - Patrika)

Holiday News: नए साल में कर्मचारियों को तीन स्थानीय अवकाश मिलने वाले हैं। जानकारी के लिए बता दें कि मध्यप्रदेश के सतना जिले में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना डॉ. सतीश कुमार एस ने वर्ष 2026 के लिए तीन स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च बुधवार को होली का दूसरा दिन, 19 अक्टूबर सोमवार को दशहरा (महानवमी) तथा 11 नवंबर बुधवार को भाईदूज को स्थानीय अवकाश रहेगा। कोषालय तथा बैंकों पर यह अवकाश लागू नहीं होंगे।

कब- कब होंगे अवकाश

4 मार्च- होली का दूसरा दिन
19 अक्टूबर- दशहरा (महानवमी)
11 नवंबर - भाईदूज

127 दिन बंद रहेंगे दफ्तर

मध्य प्रदेश सरकार के नए कैलेंडर अनुसार वर्ष 2026 के 365 दिन में से 127 दिन छुट्टियां रहेंगी और सरकारी ऑफिस सिर्फ 238 दिन ही खुलेंगे। सप्ताह में पांच दिन कार्य होने से शनिवार व रविवार को सरकारी ऑफिस बंद रहते हैं। इस बार 52 रविवार व 52 शनिवार होने से 104 दिन तो छुट्टियां रहेंगी। साथ ही त्योहार व अन्य दिन मिलाकर 29 सरकारी छुट्टी घोषित है, हालांकि इनमें से कुछ दिन शनिवार व रविवार को होने से 23 दिन अन्य छुट्टियां रहेंगी। इससे इस वर्ष सिर्फ 238 दिन ही सरकारी ऑफिस खुलेंगे।

मार्च में 14 दिन बंद रहेंगे ऑफिस

सबसे ज्यादा मार्च माह में 14 दिन ऑफिस बंद रहेंगे और इस माह 17 दिन ही काम होगा। क्योंकि मार्च में शनिवार-रविवार की नौ छुट्टियों के अलावा छह त्यौहारों की छुट्टियां हैं, हालांकि इनमें से एक छुट्टी शनिवार में शामिल है। इससे 14 दिन ऑफिसों में ताला रहेगा। वहीं फरवरी व जुलाई माह में शनिवार व रविवार के अलावा कोई अन्य छुट्टियां नहीं हैं, इससे जुलाई माह में सबसे ज्यादा 23 दिन ऑफिस खुले रहेंगे।

ये भी पढ़ें

ईरानी गैंग की बांदा में बड़ी ठगी, ’10 तोला’ सोना लेकर फटाफट हुए फरार
भोपाल
(Photo Source - Patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Jan 2026 02:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / एमपी के इस जिले में 3 सार्वजनिक अवकाश घोषित, जारी हुआ आदेश

बड़ी खबरें

View All

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मनरेगा, PM किसान, आयुष्मान, पीएम आवास योजना से कटेंगे कई नाम !

Fake beneficiaries
सतना

एमपी में कलेक्टर का बड़ा एक्शन, 5 तहसीलदार समेत 22 कर्मचारियों को थमाया नोटिस

satna
सतना

एमपी में ठंड के चलते इन जिलों में 10 जनवरी तक स्कूलों की छुट्टी घोषित

school
सतना

एमपी के सतना में अवैध मस्जिद पर तनाव, ढांचा ढहाने पहुंच गया लोगों का हुजूम

Satna structure
सतना

पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 56 पुलिसकर्मी इधर से उधर

सतना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.