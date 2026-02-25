MP को मिलेगी एक और नई ‘नगर परिषद’! राज्यमंत्री ने रखी मांग

राज्यमंत्री ने एसीएस नगरीय विकास को लिखे पत्र में बताया कि सोहावल जनपद मुख्यालय के आस पास का क्षेत्र तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसर है। इसमें सोहावल, सोहौला, बाबूपुर एवं करहीकोठार पंचायत शामिल हैं। इन चारों पंचायतों की संयुक्त जनसंख्या 33000 है। इसमें आवासीय, वाणिज्यिक एवं आधारभूत संरचनाओं का विकास हो रहा है। वर्तमान में ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था के तहत नागरिक सुविधाओं की पर्याप्त पूर्ति नहीं हो पा रही है।