शिवराजपुर के कारोबारी रुद्र त्रिपाठी को लॉरेंस विश्नोई गैंग की धमकी, 10 करोड़ मांगे

नौपाड़ा पुलिस स्टेशन में रुद्र त्रिपाठी (60) की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया है कि उन्हें 11 फरवरी को व्हाट्सएप पर कॉल आई थी। इस दौरान वे धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मध्यप्रदेश के अपने गृह ग्राम शिवराजपुर गए हुए थे। इस दौरान दौरान वाट्सएप पर कई कॉल आए। कॉल पर उन्हें 10 करोड़ रुपये देने के लिए कहा गया। धमकी देने वालों ने ऐसा न करने पर उन्हें मरने के लिए तैयार रहने को कहा गया। फोन करने वाले शख्स ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। अज्ञात शख्स ने बिल्डर से यह भी कहा कि वह कॉल को रिकॉर्ड करने और पुलिस को सौंपने के लिए आजाद है।