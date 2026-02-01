वरमाला के वक्त रील बनाने को लेकर शादी में बवाल, घराती-बाराती भिड़े

सतना की टपरिया बस्ती से भूपेंद्र नामक युवक की बारात उचेहरा आई थी। देर रात वरमाला की रस्म चल रही थी, तभी मंडप के बगल में कुछ बाराती नाचते हुए वीडियो रील बना रहे थे। इसके कारण वरमाला की रस्म में हो रही देरी के कारण दुल्हन के मामा ने आपत्ति जताई और रील बनाने वाले बारातियों से कहा कि रील बनाना बंद कर दें वरमाला की रस्म में व्यवधान हो रहा है। इसी बात पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। देखते ही देखते लाठी-डंडे चलने लगे। इस दौरान बाराती किशन वंशकार पर किसी ने हंसिये से वार कर दिया।