OMG… राजहरा स्टेशन में में दो दिन से हो रहा हंगामा, कल ट्रेन रद्द किए आज 50 मिनट लेट

सीटू के नेता जेपी त्रिवेदी CITU leader JP Trivedi ने बताया कि यह लोकल डीजल इंजन से चलती है, इसका रिपेयर गोंदिया repaired in Gondia में किया जाता है, उस गाड़ी की जानकारी रखने वाला मैकेनिक ने जब एक्सेल पर टेंपरेचर गन से तापमान लिया, तो उसका तापमान 104 डिग्री सेल्सियस temperature gun, it showed 104 degrees Celsius दिख रहा था। उसका तापमान 84 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे में मैकेनिक ने साफ कह दिया कि इतने टेंपरेचर में इस गाड़ी को चलाने की इजाजत नहीं दे सकता। इस टेंपरेचर पर गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है। गाड़ी कहीं पर भी रास्ते में रुक सकती है या अन्य कोई परेशानी भी आ सकती है। पिछले सप्ताह कुसुमकसा के पास कुछ इसी तरह से गाड़ी रुक गई थी, ऐसे में ऊपर के अधिकारी अनुमति देंगे तभी गाड़ी चल सकती है।