त्वचा पर लाल गांठ और उसमें भर जाए पस, वेबएमडी से जानें Boils में क्या करें और क्या नहीं

त्वचा पर बालतोड़ निकलने का क्या मतलब होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Gemini)
Boils Symptoms: क्या आपकी त्वचा पर कभी अचानक कोई छोटा सा लाल दाना निकला है, जो दो-तीन दिनों के अंदर एक दर्दनाक गांठ बन गया और उसमें सफेद-पीला पस (मवाद) भर गया? हम इसे बालतोड़, फ़ोड़ा या मेडिकल भाषा में Boil (फ्यूरंकल) कहते हैं। अक्सर जब शरीर पर बालतोड़ निकलता है, तो लोग घबराकर या चिढ़कर उसे दबाने या फोड़ने की गलती कर बैठते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी यह एक छोटी सी भूल इन्फेक्शन को पूरे शरीर में फैला सकती है? मेयो क्लिनिक के अनुसार, आइए जानते हैं कि बालतोड़ क्यों होता है, इसके क्या लक्षण हैं और घर पर इसका इलाज करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
वेबएमडी के अनुसार, बालतोड़ दरअसल त्वचा का एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो बालों की जड़ों (Hair Follicle) या तेल ग्रंथि से शुरू होता है। जब हमारी त्वचा पर मौजूद स्टैफिलोकोकस (Staph) नाम का बैक्टीरिया त्वचा के किसी छोटे से कट, छिलने या बालों के टूटने की जगह से अंदर घुस जाता है, तो शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के नतीजे में वहां सूजन आ जाती है, जगह लाल हो जाती है और उसमें मवाद भर जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह उन जगहों पर निकलता है जहाँ पसीना ज्यादा आता है या कपड़े रगड़ खाते हैं जैसे कि चेहरा, गर्दन, बगल (Armpits), जांघों के बीच में और हिप्स (Buttocks) पर।
मेयो क्लिनिक के मुताबिक, अगर बालतोड़ छोटा है और कोई गंभीर परेशानी नहीं है, तो आप घर पर इसकी सही देखभाल करके इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं;
गर्म पानी की सिकाई करें (Warm Compress)- यह बालतोड़ का सबसे अचूक उपाय है। एक साफ सूती कपड़े को गुनगुने पानी में भिगोकर निचोड़ लें और 10-15 मिनट के लिए बालतोड़ पर रखें। दिन में 3 से 4 बार ऐसा करें। इससे उस जगह खून का बहाव बढ़ता है, दर्द कम होता है और मवाद जल्दी बाहर आ जाता है।
ज्यादातर बालतोड़ 1 से 2 हफ्ते में खुद-ब-खुद ठीक हो जाते हैं। लेकिन नीचे दी गई स्थितियों में डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए;
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