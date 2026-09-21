त्वचा पर लाल गांठ और उसमें भर जाए पस, वेबएमडी से जानें Boils में क्या करें और क्या नहीं

वेबएमडी के अनुसार, बालतोड़ दरअसल त्वचा का एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, जो बालों की जड़ों (Hair Follicle) या तेल ग्रंथि से शुरू होता है। जब हमारी त्वचा पर मौजूद स्टैफिलोकोकस (Staph) नाम का बैक्टीरिया त्वचा के किसी छोटे से कट, छिलने या बालों के टूटने की जगह से अंदर घुस जाता है, तो शरीर उससे लड़ने की कोशिश करता है। इसी लड़ाई के नतीजे में वहां सूजन आ जाती है, जगह लाल हो जाती है और उसमें मवाद भर जाता है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा यह उन जगहों पर निकलता है जहाँ पसीना ज्यादा आता है या कपड़े रगड़ खाते हैं जैसे कि चेहरा, गर्दन, बगल (Armpits), जांघों के बीच में और हिप्स (Buttocks) पर।