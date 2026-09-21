जोड़ों में बार-बार दर्द, मोच और खिंचाव? NHS से जानें Joint Hypermobility Syndrome के लक्षण

Joint Hypermobility Syndrome Hindi: क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जरा सी थकावट हुई नहीं कि जोड़ों में दर्द शुरू हो गया? या फिर बिना किसी भारी चोट के भी बार-बार पैर में मोच आ जाती है, जोड़ अचानक अपनी जगह से सरक जाते हैं, या हर समय शरीर में ऐंठन और थकावट बनी रहती है?हम में से कई लोग इसे सामान्य कमजोरी या थकावट मानकर टाल देते हैं। लेकिन मेडिकल भाषा में इसे Joint Hypermobility Syndrome (JHS) कहा जाता है। कहें तो जोड़ों का जरूरत से ज्यादा लचीला होना। आइए समझते हैं कि यह परेशानी क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और घर पर रहकर इसे कैसे संभाला जा सकता है।