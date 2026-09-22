कलाई पर अचानक बन गई नरम गांठ और दबाने पर दर्द? हो सकता है Ganglion Cyst

Ganglion Cyst Symptoms: क्या कभी आपने अपनी कलाई या हाथ के जोड़ पर अचानक एक छोटा, गोल और छूने में थोड़ा नरम या रबरी सा गुब्बारा जैसा उभरा हुआ देखा है? कई बार इसे दबाने पर दर्द महसूस होता है, तो कभी-कभी इसमें कोई तकलीफ ही नहीं होती। आमतौर पर लोग ऐसी किसी भी गांठ को देखकर डर जाते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मेडिकल भाषा में इसे गैंग्लियन सिस्ट (Ganglion Cyst) कहते हैं। यह एक बेहद आम समस्या है, जो किसी भी उम्र में हो सकती है। अच्छी बात यह है कि यह गांठ कोई कैंसर या गंभीर बीमारी नहीं होती। आइए समझते हैं कि यह गांठ क्यों बनती है, इसके क्या लक्षण हैं और इसका सही इलाज क्या है।