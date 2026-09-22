दांत में तेज दर्द के साथ सूजन और पस? हो सकता है Dental Abscess का संकेत, मेयो क्लिनिक से जानें कैसे बचें

Dental Abscess Symptoms: क्या आपके दांत या मसूड़े में अचानक तेज दर्द होने लगा है? क्या दांत के आसपास सूजन आ गई है या मसूड़े पर फोड़े जैसा छोटा सा लाल-पीला दाना दिख रहा है, जिससे मवाद (पस) निकल रहा है? अक्सर लोग ऐसे दर्द को मामूली बात समझकर दर्द की गोली खा लेते हैं और डॉक्टर के पास जाने में आलस कर जाते हैं। लेकिन दांत में सूजन और पस आना डेंटल एब्सेस (Dental Abscess यानी दांत का फोड़ा) की वजह से हो सकता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार, डेंटल एब्सेस मुंह में होने वाला एक इन्फेक्शन है। अगर समय पर इसका इलाज न कराया जाए, तो यह इन्फेक्शन जबड़े, चेहरे, गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों तक भी फैल सकता है। अच्छी बात यह है कि अगर आप समय रहते डेंटिस्ट के पास चले जाएं, तो यह समस्या आसानी से ठीक हो जाती है। चलिए समझते हैं कि दांत का फोड़ा क्या होता है, यह क्यों बनता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।