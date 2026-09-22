रात में शरीर पर खुजली और लाल चकत्ते? कहीं Bedbugs ने तो नहीं काटा, सीडीसी से जानें लक्षण और कारण

Bedbug Bites Symptoms: क्या आप रात को सुकून की नींद सोने जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही शरीर पर जगह-जगह लाल चकत्ते और तेज खुजली होने लगती है? कई बार हमें लगता है कि किसी मच्छर या छोटे-मोटे कीड़े ने काट लिया होगा और हम इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी रोज रात को हो रही है, तो संभल जाइए! यह बेडबग्स (Bedbugs यानी खटमल) के काटने का संकेत हो सकता है। सीडीसी के अनुसार, खटमल बहुत ही छोटे, चपटे और भूरे रंग के कीड़े होते हैं जो इंसानों और जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि दिन के समय बिस्तर, गद्दों, सोफे और दीवारों की दरारों में छिपे रहते हैं और रात के अंधेरे में बाहर निकलकर शिकार करते हैं। खटमल का काटना वैसे तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन इसकी वजह से नींद उड़ जाती है, त्वचा पर भयंकर खुजली होती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि खटमल के काटने के क्या लक्षण हैं, ये घर में कैसे आते हैं और इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए।