रात में शरीर पर खुजली और लाल चकत्ते? कहीं Bedbugs ने तो नहीं काटा, सीडीसी से जानें लक्षण और कारण

खटमल के काटने पर शरीर में क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Bedbug Bites Symptoms: क्या आप रात को सुकून की नींद सोने जाते हैं, लेकिन सुबह उठते ही शरीर पर जगह-जगह लाल चकत्ते और तेज खुजली होने लगती है? कई बार हमें लगता है कि किसी मच्छर या छोटे-मोटे कीड़े ने काट लिया होगा और हम इसे मामूली समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर यह परेशानी रोज रात को हो रही है, तो संभल जाइए! यह बेडबग्स (Bedbugs यानी खटमल) के काटने का संकेत हो सकता है। सीडीसी के अनुसार, खटमल बहुत ही छोटे, चपटे और भूरे रंग के कीड़े होते हैं जो इंसानों और जानवरों का खून पीकर जिंदा रहते हैं। ये इतने शातिर होते हैं कि दिन के समय बिस्तर, गद्दों, सोफे और दीवारों की दरारों में छिपे रहते हैं और रात के अंधेरे में बाहर निकलकर शिकार करते हैं। खटमल का काटना वैसे तो कोई जानलेवा बीमारी नहीं फैलाता, लेकिन इसकी वजह से नींद उड़ जाती है, त्वचा पर भयंकर खुजली होती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। आइए समझते हैं कि खटमल के काटने के क्या लक्षण हैं, ये घर में कैसे आते हैं और इनसे कैसे पीछा छुड़ाया जाए।
एनएचएस के मुताबिक, खटमल जब काटते हैं, तो उनके थूक (Saliva) में एक तरह का प्राकृतिक सुन्न करने वाला रसायन होता है। यही वजह है कि जब वे खून पी रहे होते हैं, तब हमें बिल्कुल भी दर्द या अहसास नहीं होता। इसके लक्षण आमतौर पर सुबह उठने के बाद या कुछ दिनों में दिखाई देते हैं;
बहुत से लोगों को लगता है कि खटमल सिर्फ गंदगी की वजह से होते हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत सोच है। खटमल साफ-सुथरे से साफ-सुथरे घर और फाइव स्टार होटल में भी हो सकते हैं। ये आपके घर में इन तरीकों से पहुंचते हैं'
अगर आपके घर में खटमल आ गए हैं, तो इन्हें सिर्फ झाड़ू-पोछा करके खत्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको कुछ पक्के कदम उठाने होंगे;
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