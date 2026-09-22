ahmedabad : ब्रेनडेड महिला के सात अंगों के दान से जरूरतमंदों के लिए जगी नई उम्मीद

ब्रेन हेमरेज के बाद ब्रेनडेड हुईं शीतल के पति कनु राठौड़ ने ब्रेनडेड पत्नी शीतल के चार अंगों, दोनों आंखों और त्वचा के दान की सहमति दी।वीरमगाम निवासी शीतल को 15 सितंबर को ब्रेन हेमरेज के बाद पहले स्थानीय अस्पताल और फिर अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर 16 सितंबर को उन्हें अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया। चिकित्सकों के प्रयासों के बावजूद शीतल की हालत में सुधार नहीं हुआ और रविवार को उन्हें ब्रेनडेड घोषित किया गया। अस्पताल की टीम के समझाने पर शीतल के पति कनु राठौड़ ने पत्नी की याद को दूसरों के जीवन से जोड़ने का फैसला करते हुए अंगदान की सहमति दी।