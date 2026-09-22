ahmedabad शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ा, 20 दिनों में 500 के करीब मरीज

जलजनित रोगों की स्थिति भी राहत देने वाली नहीं है। इस वर्ष सितंबर के 20 दिनों में ही टाइफाइड के 172, उल्टी-दस्त के 140 और पीलिया के 48 मरीज सामने आए हैं। इस वर्ष 2026 में 20 सितंबर तक उल्टी-दस्त के 4060, टाइफाइड के 1591 और पीलिया के 580 मरीज दर्ज हो चुके हैं। बारिश के बाद दूषित पानी और बदलते मौसम के बीच इन बीमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं।