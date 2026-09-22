बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में पहली बार लगाया मूवेबल क्रॉसिंग वाला हाई-स्पीड टर्नआउट

अहमदाबाद. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की हाई-स्पीड रेल परियोजना में भारतीय रेलवे नेटवर्क में पहली बार मूवेबल क्रॉसिंग यानी स्विंग-नोज क्रॉसिंग से युक्त हाई-स्पीड टर्नआउट का उपयोग किया जा रहा है। यह तकनीक 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की डिजाइन गति पर सुरक्षित और सुचारु संचालन के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है।

250 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति पर पारंपरिक फिक्स्ड क्रॉसिंग में पहिए और रेल के बीच संपर्क में गैप के कारण डायनेमिक इम्पैक्ट, कंपन और शोर बढ़ सकता है। इससे पहिए और रेल के घटकों में घिसाव के साथ ट्रैक की मामूली अनियमितताओं की स्थिति में पहिए के असामान्य व्यवहार का जोखिम भी बढ़ता है।

मूवेबल क्रॉसिंग में क्रॉसिंग नोज को स्विच रेल के साथ समन्वय में स्थानांतरित किया जाता है। इससे पूरे टर्नआउट में गैप-रहित और लगातार रेल सतह उपलब्ध रहती है। इसके परिणामस्वरूप ट्रेन का संचालन अधिक सुचारु होता है, कंपन और शोर कम होते हैं तथा रेल और पहियों के घिसाव में कमी आती है।