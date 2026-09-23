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कंधे का दर्द किस वजह से है? O’Brien Test से पता चल सकती है अंदरूनी समस्या, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें

O’Brien Test Hindi: कंधे में दर्द क्यों होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक और नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NIH/PMC) से जानें ओ ब्रायन टेस्ट (O’Brien Test) क्या है, यह कैसे किया जाता है और यह कंधे की किस चोट को पकड़ने में मदद करता है।
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भारत

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Nidhi Yadav

Sep 23, 2026

O’Brien test being performed on a shoulder to detect internal issues

O’Brien Test से क्या पता चलता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)

O’Brien Test Benefits: क्या आपके कंधे में लगातार या हाथ ऊपर उठाते समय गहरा दर्द महसूस होता है? कई बार जिम में भारी वजन उठाने, खेल-कूद के दौरान या अचानक चोट लगने से कंधे में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जो सामान्य बाम या मालिश से ठीक नहीं होता। लोग अक्सर इसे मामूली खिंचाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कंधे के अंदर मौजूद टिशू (कार्टिलेज) के फटने का संकेत हो सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NIH/PMC) की रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टर कंधे के इस अंदरूनी दर्द का सही कारण जानने के लिए एक खास शारीरिक परीक्षण करते हैं, जिसे ओ'ब्रायन टेस्ट (O’Brien Test) या 'Active Compression Test' कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।

ओ'ब्रायन टेस्ट क्या है?

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, ओ'ब्रायन टेस्ट एक बहुत ही सरल और बिना किसी उपकरण (Equipment) के किया जाने वाला फिजिकल टेस्ट है। इसे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपके कंधे की ताकत और उसमें होने वाले दर्द की जांच करने के लिए क्लिनिक में ही करते हैं। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कंधे का दर्द सिर्फ ऊपर की मांसपेशियों का है या कंधे के जोड़ (Shoulder Joint) के अंदर गहराई में कोई समस्या है।

यह टेस्ट किस बीमारी या चोट की पहचान करता है?

यह टेस्ट मुख्य रूप से दो प्रमुख समस्याओं को पकड़ने के लिए किया जाता है;

  • स्लैप लेब्रम टियर (SLAP Tear)- हमारे कंधे के जोड़ में 'लेब्रम' (Labrum) नाम का एक नरम कार्टिलेज का रिंग होता है, जो कंधे की हड्डी को अपनी जगह पर बनाए रखता है। जब इस कार्टिलेज का ऊपरी हिस्सा (जहाँ बाइसेप्स की नस जुड़ती है) फट जाता है, तो उसे SLAP टियर कहते हैं।
  • एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट (AC Joint) की समस्या- यह हमारे कंधे के ऊपरी हिस्से और हंसली (Collarbone) के बीच का जोड़ होता है। अगर इसमें सूजन या चोट हो, तो भी कंधे में तेज दर्द रहता है।

ओ'ब्रायन टेस्ट कैसे किया जाता है?

  • पहला कदम (Step 1)- आप सीधे खड़े होते हैं और अपने दर्द वाले हाथ को सामने की तरफ 90 डिग्री पर सीधा उठाते हैं। इसके बाद हाथ को थोड़ा अंदर (छाती की तरफ) लाते हैं और अंगूठे को नीचे ज़मीन की तरफ घुमाते हैं (जैसे पानी उड़ेल रहे हों)। फिर डॉक्टर आपके हाथ पर नीचे की ओर दबाव डालते हैं और आपको उनके दबाव का विरोध करते हुए हाथ ऊपर उठाने को कहते हैं।
  • दूसरा कदम (Step 2)- अब आप अपनी हथेली को ऊपर छत की तरफ घुमाते हैं (अंगूठा बाहर की तरफ)। डॉक्टर एक बार फिर हाथ पर नीचे की ओर दबाव डालते हैं और आप हाथ ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं।

टेस्ट के परिणाम का क्या मतलब होता है? (Positive Test)

यदि आपको पहला कदम (अंगूठा नीचे) करते समय कंधे के अंदर गहरा दर्द, क्लिक की आवाज या ऐंठन महसूस होती है, और दूसरा कदम (हथेली ऊपर) करते समय दर्द पूरी तरह से कम या खत्म हो जाता है, तो इस टेस्ट को 'पॉजिटिव' (Positive) माना जाता है। अगर दर्द कंधे के बहुत अंदर गहराई में महसूस हो, तो यह SLAP टियर का संकेत होता है। अगर दर्द कंधे के ठीक ऊपर (AC Joint) महसूस हो, तो यह एसी जॉइंट में चोट या आर्थराइटिस का संकेत देता है।

डॉक्टर के पास कब जाएं?

अगर आपको हाथ पीछे ले जाने, वजन उठाने या रात को सोते समय कंधे में गहरा दर्द महसूस होता है, तो खुद से कोई भारी कसरत न करें। तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। ओ'ब्रायन टेस्ट से डॉक्टर शुरुआती अंदाजा लगा लेते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे एमआरआई (MRI) या अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं ताकि सही इलाज (फिजियोथेरेपी या सर्जरी) समय पर शुरू किया जा सके।

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डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खा अपनी मर्जी से ना आजमाएं। इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है।

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Updated on:

23 Sept 2026 10:59 am

Published on:

23 Sept 2026 10:59 am

Hindi News / Health / कंधे का दर्द किस वजह से है? O’Brien Test से पता चल सकती है अंदरूनी समस्या, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें

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