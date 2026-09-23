कंधे का दर्द किस वजह से है? O’Brien Test से पता चल सकती है अंदरूनी समस्या, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें

O’Brien Test से क्या पता चलता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
O’Brien Test Benefits: क्या आपके कंधे में लगातार या हाथ ऊपर उठाते समय गहरा दर्द महसूस होता है? कई बार जिम में भारी वजन उठाने, खेल-कूद के दौरान या अचानक चोट लगने से कंधे में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जो सामान्य बाम या मालिश से ठीक नहीं होता। लोग अक्सर इसे मामूली खिंचाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कंधे के अंदर मौजूद टिशू (कार्टिलेज) के फटने का संकेत हो सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NIH/PMC) की रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टर कंधे के इस अंदरूनी दर्द का सही कारण जानने के लिए एक खास शारीरिक परीक्षण करते हैं, जिसे ओ'ब्रायन टेस्ट (O’Brien Test) या 'Active Compression Test' कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के मुताबिक, ओ'ब्रायन टेस्ट एक बहुत ही सरल और बिना किसी उपकरण (Equipment) के किया जाने वाला फिजिकल टेस्ट है। इसे डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट आपके कंधे की ताकत और उसमें होने वाले दर्द की जांच करने के लिए क्लिनिक में ही करते हैं। इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना होता है कि कंधे का दर्द सिर्फ ऊपर की मांसपेशियों का है या कंधे के जोड़ (Shoulder Joint) के अंदर गहराई में कोई समस्या है।
यह टेस्ट मुख्य रूप से दो प्रमुख समस्याओं को पकड़ने के लिए किया जाता है;
यदि आपको पहला कदम (अंगूठा नीचे) करते समय कंधे के अंदर गहरा दर्द, क्लिक की आवाज या ऐंठन महसूस होती है, और दूसरा कदम (हथेली ऊपर) करते समय दर्द पूरी तरह से कम या खत्म हो जाता है, तो इस टेस्ट को 'पॉजिटिव' (Positive) माना जाता है। अगर दर्द कंधे के बहुत अंदर गहराई में महसूस हो, तो यह SLAP टियर का संकेत होता है। अगर दर्द कंधे के ठीक ऊपर (AC Joint) महसूस हो, तो यह एसी जॉइंट में चोट या आर्थराइटिस का संकेत देता है।
अगर आपको हाथ पीछे ले जाने, वजन उठाने या रात को सोते समय कंधे में गहरा दर्द महसूस होता है, तो खुद से कोई भारी कसरत न करें। तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें। ओ'ब्रायन टेस्ट से डॉक्टर शुरुआती अंदाजा लगा लेते हैं और जरूरत पड़ने पर आगे एमआरआई (MRI) या अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह देते हैं ताकि सही इलाज (फिजियोथेरेपी या सर्जरी) समय पर शुरू किया जा सके।
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