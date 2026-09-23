कंधे का दर्द किस वजह से है? O’Brien Test से पता चल सकती है अंदरूनी समस्या, क्लीवलैंड क्लिनिक से समझें

O’Brien Test Benefits: क्या आपके कंधे में लगातार या हाथ ऊपर उठाते समय गहरा दर्द महसूस होता है? कई बार जिम में भारी वजन उठाने, खेल-कूद के दौरान या अचानक चोट लगने से कंधे में ऐसा दर्द शुरू हो जाता है जो सामान्य बाम या मालिश से ठीक नहीं होता। लोग अक्सर इसे मामूली खिंचाव मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह कंधे के अंदर मौजूद टिशू (कार्टिलेज) के फटने का संकेत हो सकता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NIH/PMC) की रिपोर्ट्स के अनुसार, डॉक्टर कंधे के इस अंदरूनी दर्द का सही कारण जानने के लिए एक खास शारीरिक परीक्षण करते हैं, जिसे ओ'ब्रायन टेस्ट (O’Brien Test) या 'Active Compression Test' कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में।