खूनी दस्त की वजह बन सकती है Bacillary Dysentery बैक्टीरियल बीमारी, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए लक्षण

Bacillary Dysentery Hindi: पेट खराब होना या दस्त लगना एक सामान्य बात लग सकती है, लेकिन जब दस्त के साथ तेज ऐंठन और मरोड़ महसूस हो, और मल (Stool) में खून या म्यूकस (आंव) आने लगे, तो यह किसी सामान्य पाचन की गड़बड़ी का मामला नहीं होता। डॉक्टरी भाषा में इस गंभीर स्थिति को बेसिलरी डिसेंट्री (Bacillary Dysentery) कहा जाता है। यह आंतों से जुड़ा एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के कारण फैलता है। क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) की रिपोर्ट के अनुसार, इसे आमतौर पर शिगेलोसिस (Shigellosis) भी कहा जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से शिगेला (Shigella) नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है।