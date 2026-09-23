Calcaneus Fracture: एड़ी की हड्डी टूटने पर दिखते हैं ये संकेत, NIH से जानें क्या होता है कैल्केनियस

Calcaneus Fracture क्या होता है- प्रतीकात्मक तस्वीर (Source- Freepik)
Calcaneus Fracture Hindi: ऊंचाई से कूदने, सीढ़ियों से फिसलने या किसी सड़क हादसे के बाद अक्सर पैर के पिछले हिस्से में इतना तेज दर्द होता है कि व्यक्ति का पैर जमीन पर रखना भी दूभर हो जाता है। लोग अक्सर इसे सामान्य मोच या खिंचाव मानकर बर्फ की सिकाई या बाम लगाने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन यह एड़ी की हड्डी टूटने का संकेत हो सकता है। मेडिकल भाषा में एड़ी की हड्डी को कैल्केनियस (Calcaneus) कहा जाता है और इसके टूटने को कैल्केनियस फ्रैक्चर (Calcaneus Fracture) कहते हैं। यह पैर के निचले हिस्से की एक गंभीर चोट है। आइए बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं कि कैल्केनियस क्या है, इसके फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं और इसका सही इलाज कैसे होता है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कैल्केनियस हमारे पैर की एड़ी की हड्डी (Heel Bone) का वैज्ञानिक नाम है। यह हमारे पैर के पिछले हिस्से की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी होती है। हमारी एड़ी की इस हड्डी का मुख्य काम पूरे शरीर का वजन उठाना होता है। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या छलांग लगाते हैं, तो पैर पर पड़ने वाले पूरे दबाव और झटके को झेलने का काम यही हड्डी करती है। इसलिए, जब इसमें फ्रैक्चर होता है, तो पैर पर थोड़ा सा भी वजन डालना नामुमकिन सा हो जाता है।
यदि दुर्घटना या चोट के बाद एड़ी की हड्डी टूट जाती है, तो शरीर में तुरंत और बहुत स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगते हैं। मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं;
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (NIH/NCBI) की रिपोर्ट के अनुसार, एड़ी की हड्डी बहुत मजबूत होती है, इसलिए यह सामान्य झटके से नहीं टूटती। इसे तोड़ने के लिए बहुत तेज प्रभाव (High-energy impact) की जरूरत होती है। इसके मुख्य कारण हैं;
एड़ी के फ्रैक्चर का इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि हड्डी अपनी जगह से कितनी हटी है और चोट कितनी गहरी है, अगर हड्डी सिर्फ चटकी है और अपनी जगह से नहीं हिली है, तो डॉक्टर प्लास्टर (Cast) या विशेष बूट लगाते हैं। मरीज को 6 से 8 हफ्तों तक पैर पर बिल्कुल भी वजन न डालने की सख्त सलाह दी जाती है। यदि एड़ी की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई है या अपनी जगह से खिसक गई है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन सर्जरी के जरिए प्लेट्स और स्क्रू (Screws) लगाकर हड्डी को सही आकार में जोड़ते हैं। प्लास्टर हटने या सर्जरी के बाद पैर की मांसपेशियों को दोबारा मजबूत बनाने और चलने-फिरने की क्षमता वापस लाने के लिए फिजियोथेरेपी बहुत जरूरी होती है।
यदि किसी हादसे या ऊंचाई से कूदने के बाद आपकी एड़ी में तेज सूजन आ गई है और आप पैर नीचे नहीं रख पा रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से संपर्क करें और पैर का एक्स-रे (X-Ray) या सीटी स्कैन (CT Scan) कराएं। सही समय पर सही इलाज मिलने से ही एड़ी अपनी पुरानी ताकत वापस पा सकती है।
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