Calcaneus Fracture: एड़ी की हड्डी टूटने पर दिखते हैं ये संकेत, NIH से जानें क्या होता है कैल्केनियस

Calcaneus Fracture Hindi: ऊंचाई से कूदने, सीढ़ियों से फिसलने या किसी सड़क हादसे के बाद अक्सर पैर के पिछले हिस्से में इतना तेज दर्द होता है कि व्यक्ति का पैर जमीन पर रखना भी दूभर हो जाता है। लोग अक्सर इसे सामान्य मोच या खिंचाव मानकर बर्फ की सिकाई या बाम लगाने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन यह एड़ी की हड्डी टूटने का संकेत हो सकता है। मेडिकल भाषा में एड़ी की हड्डी को कैल्केनियस (Calcaneus) कहा जाता है और इसके टूटने को कैल्केनियस फ्रैक्चर (Calcaneus Fracture) कहते हैं। यह पैर के निचले हिस्से की एक गंभीर चोट है। आइए बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं कि कैल्केनियस क्या है, इसके फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं और इसका सही इलाज कैसे होता है।