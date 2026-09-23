Eagle Syndrome: गर्दन और गले में बार-बार दर्द? वजह हो सकती है ईगल सिंड्रोम, क्लीवलैंड क्लिनिक से जानिए इसके लक्षण

Eagle Syndrome Hindi: गर्दन में दर्द होना या निगलते समय गले में चुभन महसूस होना एक आम समस्या लगती है। अक्सर लोग इसे टॉन्सिल, सर्वाइकल या गले में खराश समझकर टाल देते हैं। लेकिन अगर यह दर्द लगातार बना रहे, गर्दन घुमाने या चबाने पर कानों और जबड़ों तक फैलने लगे, तो यह एक दुर्लभ चिकित्सीय स्थिति का संकेत हो सकता है जिसे ईगल सिंड्रोम (Eagle Syndrome) कहा जाता है। यूरोपियन स्ट्रोक ऑर्गनाइजेशन (ESO) की रिपोर्टों के अनुसार, ईगल सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जिसका अक्सर समय पर निदान (Diagnose) नहीं हो पाता क्योंकि इसके लक्षण कई अन्य आम बीमारियों से मिलते-जुलते होते हैं। आइए बिल्कुल सरल और आम बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि ईगल सिंड्रोम क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और यह क्यों होता है।