किशोरावस्था में दिख सकते हैं Idiopathic Scoliosis के संकेत, हेल्थलाइन से जानिए लक्षण

अगर आपको अपने बच्चे की पीठ या कंधों की बनावट में थोड़ा भी फर्क नज़र आए, तो तुरंत किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर (हड्डी रोग विशेषज्ञ) को दिखाएं। डॉक्टर सबसे पहले बच्चे को आगे झुकने को कहते हैं (जिसे Adam's Forward Bend Test कहते हैं)। इसके बाद रीढ़ के झुकाव और कोण (Cobb Angle) का सटीक पता लगाने के लिए एक्स-रे (X-ray) कराया जाता है। अगर झुकाव बहुत कम (20 डिग्री से कम) है, तो डॉक्टर किसी इलाज के बिना केवल हर 6 महीने में एक्स-रे करके स्थिति पर नज़र रखते हैं। अगर झुकाव मध्यम है और बच्चे की हड्डियां अभी भी बढ़ रही हैं, तो रीढ़ को और अधिक मुड़ने से रोकने के लिए डॉक्टर पीठ में पहनने वाला एक विशेष 'ब्रेस' लगाने की सलाह देते हैं। पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए खास एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। केवल बहुत गंभीर मामलों में (जब झुकाव 45-50 डिग्री से ज्यादा हो जाए), रीढ़ को सीधा करने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है।