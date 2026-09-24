Galactorrhea: प्रेग्नेंसी या ब्रेस्टफीडिंग के बिना भी स्तनों से निकल रहा दूध? हो सकता है गैलक्टोरिया, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण

Galactorrhea Cause: प्रेग्नेंसी (गर्भावस्था) के दौरान या बच्चे को जन्म देने के बाद स्तनों से दूध आना बिल्कुल सामान्य और प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या हो अगर बिना किसी प्रेग्नेंसी या ब्रेस्टफीडिंग के अचानक स्तनों से दूध या सफेद जैसा तरल पदार्थ निकलने लगे? अक्सर महिलाएं इस स्थिति को देखकर घबरा जाती हैं या शर्मिंदगी और झिझक के कारण किसी से बात नहीं कर पातीं। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को Galactorrhea (गैलक्टोरिया) कहा जाता है। यह अपने आप में कोई कैंसर या जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन यह आपके शरीर में हो रहे किसी अंदरूनी हार्मोनल बदलाव या सेहत से जुड़ी समस्या का शुरुआती संकेत जरूर हो सकती है। गैलक्टोरिया केवल महिलाओं में ही नहीं, बल्कि कभी-कभार पुरुषों और नवजात शिशुओं में भी देखने को मिल सकता है। आइए समझते हैं कि यह समस्या क्यों होती है और इसके पीछे क्या-क्या कारण हो सकते हैं।