Night Sweats का कारण सिर्फ मेनोपॉज नहीं, थायरॉइड से लेकर संक्रमण तक हो सकती हैं ये वजहें, Mayo Clinic से जानें

Night Sweating Causes: रात में पसीना आना आम बात हो सकती है, खासकर जब कमरा ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा गर्म कपड़े और कंबल इस्तेमाल किए गए हों। लेकिन अगर कमरा ठंडा होने के बावजूद रात में इतना पसीना आए कि कपड़े या बिस्तर तक भीग जाएं और ऐसा बार बार हो रहा है, तो इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। आइए जानते हैं रात में ज्यादा पसीना आने के पीछे कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं।