Night Sweats का कारण सिर्फ मेनोपॉज नहीं, थायरॉइड से लेकर संक्रमण तक हो सकती हैं ये वजहें, Mayo Clinic से जानें

Night Sweats के कारण (representative image) image credit Gemini
Night Sweating Causes: रात में पसीना आना आम बात हो सकती है, खासकर जब कमरा ज्यादा गर्म हो या बहुत ज्यादा गर्म कपड़े और कंबल इस्तेमाल किए गए हों। लेकिन अगर कमरा ठंडा होने के बावजूद रात में इतना पसीना आए कि कपड़े या बिस्तर तक भीग जाएं और ऐसा बार बार हो रहा है, तो इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। आइए जानते हैं रात में ज्यादा पसीना आने के पीछे कौन कौन सी वजहें हो सकती हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव भी रात में ज्यादा पसीना आने की वजह बन सकते हैं। खासकर महिलाओं में पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान हार्मोन में बदलाव से अचानक गर्मी महसूस हो सकती है और इसके बाद ज्यादा पसीना आ सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था और बच्चे के जन्म के बाद होने वाले हार्मोनल बदलाव भी कुछ लोगों में रात में पसीने की वजह बन सकते हैं।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, कुछ दवाओं के कारण भी रात में ज्यादा पसीना आ सकता है। इनमें कुछ एंटीडिप्रेसेंट, हार्मोन थेरेपी और ब्लड शुगर कम करने वाली कुछ दवाएं शामिल हैं। वहीं क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, कुछ ब्लड प्रेशर की दवाएं, दर्द की दवाएं, माइग्रेन की कुछ दवाएं और स्टेरॉयड भी पसीना बढ़ा सकते हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, फ्लू और कोविड 19 जैसे वायरल संक्रमण के दौरान भी रात में पसीना आ सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, टीबी सहित कुछ अन्य संक्रमण भी रात में ज्यादा पसीना आने से जुड़े हो सकते हैं। अगर रात में पसीने के साथ बुखार, खांसी, दस्त, शरीर में किसी खास जगह दर्द या बिना वजह वजन कम होने जैसी परेशानी भी हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ओवरएक्टिव थायरॉइड और डायबिटीज जैसी कुछ स्थितियां शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे रात में ज्यादा पसीना आ सकता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, डायबिटीज में ब्लड शुगर कम करने वाली कुछ दवाएं भी रात में पसीना आने का कारण बन सकती हैं।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, तनाव और एंग्जायटी का असर भी शरीर पर पड़ सकता है। कुछ लोगों में ज्यादा तनाव या एंग्जायटी के दौरान रात में पसीना आने की समस्या हो सकती है। अगर तनाव के साथ नींद खराब होना या बार बार रात में पसीने से उठना जैसी परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर से बात करना बेहतर है।
नेशनल हेल्थ सर्विस (NHS) के अनुसार, रात में पसीना आने की एक वजह शराब या ड्रग्स का इस्तेमाल भी हो सकता है। इसके अलावा हाइपरहाइड्रोसिस जैसी स्थिति में व्यक्ति को सामान्य से ज्यादा पसीना आता है, जिसकी वजह से रात में भी पसीना आने की परेशानी हो सकती है।
क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, नींद से जुड़ी समस्याएं, जैसे स्लीप एपनिया, भी रात में पसीना आने की वजह बन सकती हैं। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) भी स्लीप एपनिया को रात में पसीना आने से जुड़ी स्थितियों में शामिल करता है। अगर रात में पसीने के साथ खर्राटे, नींद में सांस रुकने जैसी समस्या या दिनभर ज्यादा नींद आने की परेशानी है, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।
मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, अगर रात में पसीना नियमित रूप से आता है, नींद खराब करता है या इसके साथ बुखार, बिना वजह वजन कम होना, किसी खास जगह दर्द, खांसी या दस्त जैसी समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
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